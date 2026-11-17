Internacional

Para participar en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027

El candidato a la Presidencia de El Salvador por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Rafael Aguirre, habla a las afueras del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde presentó su candidatura para participar en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en San Salvador (El Salvador).

El aspirante a la presidencia de El Salvador por el partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Rafael Aguirre, presentó este martes su candidatura para participar en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que el presidente Nayib Bukele, que parte como favorito, buscará un tercer mandato consecutivo.

Aguirre, un médico de profesión, formalizó su inscripción como candidato presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), junto con la candidata a la vicepresidencia Madaí Santos, una enfermera que, de acuerdo con información de la prensa local, fue despedida del estatal Hospital Nacional Rosales, donde trabajó 19 años.

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En la sede del tribunal, un grupo de simpatizantes del FMLN acompañaron a la fórmula presidencial y a los 60 candidatos a diputados por el partido de izquierda que este martes también formalizaron su inscripción como aspirantes a ocupar un lugar en la Asamblea Legislativa, dominada por el gubernamental Nuevas Ideas (NI).

El FMLN, con el que Bukele fue alcalde de San Salvador, gobernó entre 2009 y 2019 de la mano del ya fallecido periodista Mauricio Funes (2009-2014) y del excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambos recibieron posteriormente la nacionalidad nicaragüense y enfrentaron procesos judiciales por diversos casos de corrupción.

Desde 2019 el FMLN dejó de estar entre las primeras fuerzas políticas de El Salvador, cuando Bukele ganó la Presidencia y rompió con tres décadas de gobiernos del partido de izquierda y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Tras su inscripción, Aguirre aseguró a la prensa que El Salvador atraviesa "un duro momento": "Se ha robado el diálogo, que no podemos ponernos de acuerdo y que los grandes y poderosos tienen que gobernar sobre los pequeños y ¡eso no es así!".

"Para aquellas personas, la inmensa mayoría, que en este momento no están llevando pan a su mesa, que no encuentran las oportunidades para poder crecer, no encuentran dónde poder dialogar, para esas personas esta fórmula presidencial ha nacido y se ha inscrito hoy", expresó el aspirante.

En una entrevista a EFE, Aguirre dijo estar consciente de la alta popularidad que mantiene el presidente Bukele, en gran parte por su llamada "guerra" contra las pandillas, pero señaló que, a su criterio, las elecciones de 2027 "no es un concurso de popularidad, es más bien la oportunidad de presentarle a la comunidad una alternativa".

Un plazo próximo a concluir

La dupla aspirante del FMLN a la presidencia sería la primera en inscribirse ante el ente electoral, cuyo período para realizar este procedimiento comenzó el pasado 1 de octubre y concluye este jueves, 19 de noviembre.

Está previsto que la exdiputada Maytee Iraheta, candidata presidencial por Arena, presente su inscripción este próximo miércoles y se desconoce si el presidente Bukele lo hará este mismo día o el jueves.

De acuerdo con informaciones de medios locales, también estarían en la contienda, con formaciones con menos arraigo en el país, el general en retiro Alirio García Flamenco por el Partido de Concertación Nacional (PCN, centroderecha) y Orlando Delcid del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS).

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EFE consultó a un portavoz del TSE si las fórmulas de estos partidos ya habían realizado el proceso de inscripción, pero no se obtuvo respuesta.