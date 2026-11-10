Abinader pide coordinación entre fuerza antipandillas y el Ejército salvadoreño en Haití

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"Estamos dando seguimiento al tema de Haití diariamente, hemos reforzado la frontera y seguimos dando el seguimiento de lugar para asegurar la paz en la República Dominicana", indicó Abinader.

Fotografía cedida por la Presidencia de República Dominicana de su mandatario, Luis Abinader (c), en una rueda de prensa en Santo Domingo (República Dominicana).

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este martes que la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) y el Ejército de El Salvador deben coordinar sus acciones en Haití, donde participan en operaciones contra las bandas armadas, y reiteró el respaldo a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

"Creemos que, ante la polémica que se ha presentado entre la Fuerza de Supresión de Pandillas y el Ejército salvadoreño, tienen que ponerse de acuerdo, coordinar y apoyar decididamente al Ejército salvadoreño y la actitud del presidente Bukele", expresó el mandatario a periodistas en Santo Domingo.

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El Salvador, que ya participaba con cerca de un centenar de soldados en la GSF, envió el mes pasado más de 2.000 adicionales a Haití con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro de sus militares que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito de Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe.

"Apoyamos al presidente Bukele en toda la parte logística y de inteligencia. Lo seguiremos apoyando por el trabajo que están realizando. Lo que tienen que hacer es una buena coordinación con el grupo de supresión de pandillas", manifestó Abinader.

Sin embargo, los alcances y objetivos de la operación salvadoreña en Haití dejan muchas dudas, pues al parecer el contingente de ese país actúa por cuenta propia, al margen de la GSF, cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU y está compuesta por soldados y policías de varias nacionalidades.

Incluso funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos expresaron en los últimos días sus reparos a las operaciones de Bukele contra las pandillas en Haití, pese al respaldo recibido del presidente estadounidense, Donald Trump, según informó este martes el medio Axios.

De acuerdo con Axios, las tensiones entre el Departamento de Estado, que dirige Marco Rubio, y El Salvador comenzaron tras un ataque perpetrado el pasado 31 de octubre por una de estas bandas contra un convoy salvadoreño de cinco vehículos blindados en las inmediaciones de la Embajada estadounidense en Haití.

El primer reproche llegó del encargado de Negocios estadounidense en Haití, David Howell, quien se quejó en un mensaje de texto al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, de que El Salvador no estaba "coordinando" sus acciones con la GSF.

El presidente de la República Dominicana afirmó además que su Gobierno hace un seguimiento diario a la situación de Haití, su vecino en la isla de La Española, y dijo que han reforzado la vigilancia en la frontera para garantizar la seguridad nacional.

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"Estamos dando seguimiento al tema de Haití diariamente, hemos reforzado la frontera y seguimos dando el seguimiento de lugar para asegurar la paz en la República Dominicana", indicó Abinader.