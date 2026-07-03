Taylor Swift y Travis Kelce donan 26 millones de dólares a organizaciones benéficas

Espectáculos

Las donaciones se repartieron entre 20 organizaciones benéficas locales y nacionales, muchas de ellas ubicadas en zonas con las que la pareja tiene fuertes vínculos

Taylor Swift y Travis Kelce han donado 26 millones de dólares a organizaciones benéficas esta semana, antes de su boda el viernes en el Madison Square Garden.

Según el publicista de Swift, las donaciones se repartieron entre 20 organizaciones benéficas locales y nacionales, muchas de ellas ubicadas en zonas con las que la pareja tiene fuertes vínculos. El anuncio no mencionaba la boda de Swift y Kelce, pero un agente de la ley informado sobre los planes de seguridad declaró a AP que la boda se celebrará el viernes, con una cena de ensayo más íntima el jueves por la noche.

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Nueve de las organizaciones seleccionadas tienen su sede en Nueva York, entre ellas el Banco de Alimentos de la Ciudad de Nueva York (Food Bank For NYC), City Harvest y Musical Mentors, una organización sin ánimo de lucro que conecta a profesores de música con estudiantes necesitados.

No se reveló la cantidad exacta que recibió cada organización benéfica.

Otras organizaciones benéficas reflejaban los lugares donde Swift y Kelce también han residido, como el Banco de Alimentos Comunitario de Rhode Island, donde Swift posee una finca en Watch Hill, y el Hospital Infantil Children's Mercy en Kansas City, Missouri, donde Kelce juega como ala cerrada para los Kansas City Chiefs.

Un puñado de organizaciones nacionales también recibieron dinero: Dolly Parton's Imagination Library, un programa de distribución gratuita de libros impulsado por la leyenda de la música; la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales y Feeding America.

Las generosas donaciones previas a la boda de Swift y Kelce recuerdan las contribuciones benéficas que la pareja ha realizado en el pasado. Swift, multimillonaria, donó millones a bancos de alimentos antes de las paradas de su gira Eras Tour, mientras que Kelce ha sido reconocido por los Chiefs por ganar "desafíos benéficos" y dirigir su propia organización sin fines de lucro.

Swift y Kelce mantienen una relación desde 2023, cautivando a millones de personas en todo el mundo. Su relación ha quedado documentada en innumerables fotos de Swift celebrando en los partidos de los Chiefs y en vídeos de fans donde Kelce baila durante la gira Eras de Swift por todo el planeta. En 2025, anunciaron su compromiso con un mensaje, pero han guardado silencio sobre los detalles de la boda.

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Sin embargo, la expectación en torno al Madison Square Garden de Nueva York se mantiene alta, con numerosos camiones y equipos entrando y saliendo para entregar materiales para lo que se prevé que sea un evento elaborado.