Espectáculos

en el Centro de las Artes de la Universidad George Mason

Spanish Harlem Orchestra trae su vibrante sonido al Centro de las Artes con Salsa Navidad, una celebración de las tradiciones navideñas puertorriqueñas.

La alegría, el sabor y las tradiciones navideñas de Puerto Rico llegarán al Centro de las Artes de la Universidad George Mason el sábado 5 de diciembre, a las 7:30 p.m., con la presentación de la reconocida agrupación Spanish Harlem Orchestra y su espectáculo Salsa Navidad.

Ganadora de tres premios Grammy, la orquesta cuenta con 25 años de trayectoria artística, diez álbumes y presentaciones en prestigiosos escenarios internacionales, como el Carnegie Hall de Nueva York y la Ópera de Sídney, en Australia.

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Bajo la dirección del destacado pianista y fundador Oscar Hernández, quien fuera director musical de Rubén Blades y compartiera escenario con grandes leyendas de la música latina como Tito Puente y Celia Cruz, la agrupación se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la salsa dura.

En esta ocasión, Salsa Navidad ofrecerá una auténtica fiesta musical que combinará los tradicionales aguinaldos puertorriqueños con clásicos navideños estadounidenses, interpretados con la energía y el inconfundible sabor latino que caracteriza a la orquesta.

El espectáculo promete ser una excelente oportunidad para disfrutar en familia de la riqueza musical y cultural de nuestras tradiciones, dando la bienvenida a la temporada navideña al ritmo de la salsa.

Fecha: Sábado 5 de diciembre de 2026 Hora: 7:30 p.m. Lugar: Centro de las Artes de la Universidad George Mason, Fairfax, Virginia.

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Información y boletos: https://cfa.calendar.gmu.edu/spanish-harlem-orchestra