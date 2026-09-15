¿Quién es el empresario ruso que financió la boda del hijo de Trump?

Espectáculos

El propio empresario, que dirige desde 2020 la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), se describe como filántropo y funcionario deportivo.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), Umar Kremlev, durante una rueda de prensa en Nueva Delhi (India) en 2023.

El joven empresario ruso Umar Kremlev, quien supuestamente financió parcialmente la boda en Bahamas de Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, es un empresario próximo al líder ruso, Vladímir Putin, que ha cobrado protagonismo en los últimos años.

Kremlev, cuyo servicio de prensa ha negado haber financiado la boda de Trump Jr, pero sí ha reconocido sus lazos de amistad con el hijo del mandatario estadounidense, nació hace 43 años no lejos de Moscú, según su biografía oficial.

"El Sr. Kremlev y el Sr. Trump Jr. -al que conoció "hace un par de años"- mantienen una relación de amistad", señala la nota, que añade que el empresario "nunca ha hablado de política con sus amigos y conocidos estadounidenses".

El propio empresario, que dirige desde 2020 la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), se describe como filántropo y funcionario deportivo.

La IBA opera actualmente de manera independiente después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) le retirara el reconocimiento en 2023 por problemas de gobernabilidad.

Kremlev, de origen tayiko, no se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos o la Unión Europea, pero sí ha sido sancionado por Ucrania por sus vínculos con las autoridades rusas.

Los medios aseguran que Kremlev comenzó a llevar ese apellido en 2010, ya que antes se apellidaba Lutfullóev.

ANUNCIO

El portal de investigaciones Proekt asegura que el empresario tiene antecedentes por extorsión y agresión, algo que ha sido categóricamente negado por su entorno.

La prensa escribe que la ascensión de Kremlev comenzó en la década de 2010, cuando estableció lazos con el club de moteros próximo al Kremlin, 'Lobos Nocturnos'.

Cuando Kremlev asumió el control de IBA, la asociación estaba al borde de la quiebra y el nuevo presidente, gracias a sus contactos, consiguió que el gigante gasístico ruso Gazprom se convirtiera en su principal patrocinador.

Según Proekt, las conexiones de Kremlev fueron clave para el éxito de sus proyectos y el empresario se convirtió en una figura importante en el mercado de las apuestas, ya que una compañía asociada con una de sus empresas obtuvo los derechos de la 'Lotería nacional'.

El hombre al que se vincula con las autoridades rusas es muy activo en redes sociales y en público. Kremlev se ha convertido en noticia por boxear con osos y avestruces, y regalar coches a atletas, entrenadores y familias necesitadas.

Según el portal ProPublica, Kremlev habría pagado cientos de miles de dólares en gastos relacionados con la boda entre Trump Jr. y la modelo Bettina Anderson, celebrado el pasado 24 de mayo, según documentos revisados por ese medio de investigación y entrevistas con tres personas familiarizadas con los hechos.

El empresario ruso costeó el alquiler de una de las islas privadas donde tuvo lugar la recepción y se hospedaron los invitados, así como otros desembolsos importantes, entre ellos un espectáculo de fuegos artificiales, de acuerdo con ProPublica.