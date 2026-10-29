Pedro Fernández celebra la llegada de su música mexicana a públicos no latinos en EE.UU.

Espectáculos

Fernández suma casi 40 álbumes de estudio, 25 películas, siete telenovelas, una serie de televisión, tres certificaciones diamante, 37 de oro y 26 de platino.

El cantante mexicano Pedro Fernández, uno de los íconos de las rancheras de México.

El cantante mexicano Pedro Fernández, quien está por cumplir 50 años de carrera, afirma que su música ha "trascendido generaciones" entre sus "paisanos" y conquistado cada vez a más seguidores no latinos, algo que percibe en su actual gira por Estados Unidos 'Ave Fénix Two'r'.

Fernández resalta en una entrevista con EFE "la oportunidad de estar cerca" de los mexicanos en Estados Unidos, pero también destaca el creciente gusto de otros hispanos y otras nacionalidades por la música de México.

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"Representa muchísimo cada uno de los latinos que canta mi música y no latinos porque hace poquito, a través de las redes sociales, que ahora son una herramienta extraordinaria para todos nosotros, he podido ver que hay niños muy pequeños cantando mis canciones en diferentes países que no son latinos", sostiene.

El artista, quien comenzó su carrera a los siete años de edad con la película y el disco de 'La de la mochila azul', es uno de los íconos de las rancheras de México, con éxitos como 'El mariachi loco', 'Yo no fui', 'Yo soy el aventurero' y 'Amarte a la antigua'.

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Por ello, promete "traer un poquito de México" a los inmigrantes y sus descendientes en Estados Unidos con una gira de 13 conciertos, que arrancó con dos actuaciones en California y continuará en noviembre por Nueva York, Illinois, Nevada, Colorado y Texas, antes de pasar en diciembre por Arizona y concluir el día 5 en San Diego, California.

"Es muy emocionante, después de 49 años cantando, ver que mi música ha traspasado generaciones, que mis contemporáneos lo transportaron o lo trasladaron a sus hijos y luego a sus nietos. Ver en nuestros conciertos a niños y niñas vestidas de charro con el ánimo y el deseo de subirse al escenario y cantar conmigo", dice.

Artistas de otros países "suman al folclor" mexicano

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El también actor manifiesta orgullo porque la música mexicana es ahora "un género que en el mundo es reconocido, querido, escuchado", lo que refleja el hecho que cantantes de otras nacionalidades adapten ritmos de México.

El intérprete, cuyo nombre real es José Martín Cuevas Cobos y nació en la ciudad mexicana de Guadalajara hace 57 años, opina que "al final es sumar al folclor esta nueva ola de la música regional mexicana", aunque "no necesariamente" sea ranchera, un género más tradicional.

"Porque todos los hermanos colombianos y puertorriqueños y otras nacionalidades que han querido o están produciendo música mexicana lo están haciendo más en el rubro de la música regional mexicana, más que ubicarlo 100 % en el mariachi o 100 % en el ranchero, sin embargo, creo que es para beneficio de nuestra música", comenta.

Preparativos para el aniversario 50

En medio siglo de carrera, Fernández suma casi 40 álbumes de estudio, 25 películas, siete telenovelas, una serie de televisión, tres certificaciones diamante, 37 de oro y 26 de platino, además de reconocimientos como el Latin Grammy, Premio Lo Nuestro, Premios TVyNovelas, Premios Juventud y los Monitor Latino Awards.

El artista asegura que se enfoca ahora en su gira, en la que promete una "nueva producción maravillosa que visualmente el público va a disfrutar muchísimo", aunque adelanta que habrá una celebración especial para 2027, cuando cumple sus cinco décadas de carrera.

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"Hay muchas ideas para la celebración de este 50 aniversario. Aún no hemos definido realmente cada una de las ideas que podrían llevarse a cabo, pero tenlo por seguro que va a ser algo en grande", garantiza.