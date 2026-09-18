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Madonna vuelve a actuar en los VMAS veintitrés años después del beso con Spears y Aguilera

En aquella presentación, las tres artistas interpretaron una versión de 'Like a Virgin' y 'Hollywood', en una actuación que simulaba una boda entre las tres
Madonna vuelve a actuar en los VMAS veintitrés años después del beso con Spears y Aguilera
Fotografía de archivo, tomada el pasado 4 de mayo, en la que se captó a la legendaria cantante, actriz y compositora estadounidense Madonna (c-i) al posar en la alfombra roja de la Gala Met 2026, en Nueva York (NY, EE.UU.)
Foto: EFE/Sarah Yenesel
By Washington Hispanic
septiembre 18, 2026 8:30 pm

Madonna será la encargada de abrir los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2026, para marcar su regreso al escenario de la gala veintitrés años después de su recordada actuación de 2003 junto a Britney Spears y Christina Aguilera.

En aquella presentación, las tres artistas interpretaron una versión de 'Like a Virgin' y 'Hollywood', en una actuación que simulaba una boda entre las tres y terminó con los besos de Madonna a Spears y Aguilera, una escena que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la cultura pop.

Madonna encabeza la carrera de estos premios con once nominaciones entre las que destacan las más importantes de la noche: video del año, por 'Confessions II - The Film'; artista del año y canción del año, por 'Bring Your Love', junto a Sabrina Carpenter.

La Reina del Pop recientemente lanzó 'Confessions II', un álbum secuela de 'Confessions on a Dance Floor' (2005), con ritmos electrónicos de club en el que reivindica a la pista de baile como un espacio de libertad.

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Previo al lanzamiento del álbum, Madonna anticipó los temas con un cortometraje de trece minutos de duración dirigido por el dueto de directores conocidos como TORSO, formado por David Toro y Solomon Chase, repleto de cameos de celebridades como Sabrina Carpenter, Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Feid y Arca, entre otros.

La estrella estadounidense Taylor Swift también será una de las protagonistas de la noche con nueve nominaciones en categorías como video del año, con 'The Fate of Ophelia'; artista del año y mejor pop, con su más reciente trabajo: 'The Life Of A Showgirl'.

Mientras que Sabrina Carpenter y Ariana Grande se sitúan también en el podio de las nominaciones, con siete candidaturas destacadas, en categorías como artista del año, video del año y mejor pop. Los VMAs serán presentados por Snoop Dogg y se verán en vivo desde Los Ángeles el domingo 27 de septiembre por la cadena de televisión CBS, transmisión simultánea por MTV y por Paramount+ (Premium) en los EE.UU.

La transmisión también estará disponible globalmente al día siguiente en Paramount+ y MTV.

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