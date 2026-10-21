Las Migas llevarán la pasión del flamenco a Strathmore

Espectáculos

El reconocido cuarteto español, ganador de dos premios Latin Grammy, ofrecerá un espectáculo que fusiona el flamenco tradicional con ritmos modernos.

Más allá de su talento musical, Las Migas destacan por transmitir mensajes de libertad, identidad y empoderamiento femenino, conquistando al público con interpretaciones cargadas de emoción y autenticidad.

La fuerza, la pasión y la riqueza musical del flamenco español llegarán al área metropolitana de Washington con la presentación de Las Migas, el reconocido cuarteto femenino que ofrecerá un concierto el próximo domingo 8 de noviembre en el Music Center at Strathmore, en North Bethesda, Maryland.

Originarias de Barcelona, Las Migas se han convertido en una de las agrupaciones más innovadoras del flamenco contemporáneo, gracias a su particular estilo que combina las raíces de la música tradicional española con influencias del pop, hip-hop, la rumba cubana y otros ritmos internacionales.

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Fundado en 2004 por músicas formadas en la Escola Superior de Música de Catalunya, el grupo ha logrado reconocimiento internacional con seis álbumes, cuatro nominaciones al Latin Grammy y dos premios en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca, por Libres (2022) y Flamencas (2025).

La agrupación está integrada por Marta Robles, Paula Rodríguez, Laura Pacios y Alicia Grillo, artistas que aportan influencias musicales de distintas regiones de España, creando un sonido lleno de personalidad, sensibilidad y energía.

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Más allá de su talento musical, Las Migas destacan por transmitir mensajes de libertad, identidad y empoderamiento femenino, conquistando al público con interpretaciones cargadas de emoción y autenticidad.

Su presentación en Strathmore promete ser una velada especial para los amantes de la música española y latinoamericana, así como para quienes desean descubrir una propuesta artística que mantiene viva la esencia del flamenco mientras explora nuevos horizontes musicales.

El concierto se realizará el domingo 8 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Music Center at Strathmore, ubicado en 5301 Tuckerman Lane, North Bethesda, Maryland. Para información y boletos, visite strathmore.org.