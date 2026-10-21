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Las Migas llevarán la pasión del flamenco a Strathmore

El reconocido cuarteto español, ganador de dos premios Latin Grammy, ofrecerá un espectáculo que fusiona el flamenco tradicional con ritmos modernos.
Las Migas llevarán la pasión del flamenco a Strathmore
Más allá de su talento musical, Las Migas destacan por transmitir mensajes de libertad, identidad y empoderamiento femenino, conquistando al público con interpretaciones cargadas de emoción y autenticidad.
Foto: Cortesía/Strathmore
By Redacción / Washington Hispanic
octubre 21, 2026 5:23 pm

La fuerza, la pasión y la riqueza musical del flamenco español llegarán al área metropolitana de Washington con la presentación de Las Migas, el reconocido cuarteto femenino que ofrecerá un concierto el próximo domingo 8 de noviembre en el Music Center at Strathmore, en North Bethesda, Maryland.

Originarias de Barcelona, Las Migas se han convertido en una de las agrupaciones más innovadoras del flamenco contemporáneo, gracias a su particular estilo que combina las raíces de la música tradicional española con influencias del pop, hip-hop, la rumba cubana y otros ritmos internacionales.

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Fundado en 2004 por músicas formadas en la Escola Superior de Música de Catalunya, el grupo ha logrado reconocimiento internacional con seis álbumes, cuatro nominaciones al Latin Grammy y dos premios en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca, por Libres (2022) y Flamencas (2025).

La agrupación está integrada por Marta Robles, Paula Rodríguez, Laura Pacios y Alicia Grillo, artistas que aportan influencias musicales de distintas regiones de España, creando un sonido lleno de personalidad, sensibilidad y energía.

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Más allá de su talento musical, Las Migas destacan por transmitir mensajes de libertad, identidad y empoderamiento femenino, conquistando al público con interpretaciones cargadas de emoción y autenticidad.

Su presentación en Strathmore promete ser una velada especial para los amantes de la música española y latinoamericana, así como para quienes desean descubrir una propuesta artística que mantiene viva la esencia del flamenco mientras explora nuevos horizontes musicales.

El concierto se realizará el domingo 8 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Music Center at Strathmore, ubicado en 5301 Tuckerman Lane, North Bethesda, Maryland. Para información y boletos, visite strathmore.org

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