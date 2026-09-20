La estadounidense Lo Colby gana el mayor certamen de belleza para mujeres transgénero

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En la gala de coronación, que se realizó después de dos semanas de competencias preliminares, Colby fue premiada como ganadora de la prueba de talento, y quedó escoltada en el cuadro final por las representantes de Tailandia y Japón.

PATTAYA(TAILANDIA), 19/09/2026.- La estadounidense Lo Colby, de 34 años de edad, ha ganado este sábado la corona del Miss Reina Internacional, el mayor concurso de belleza para mujeres transgénero, cuya vigésima edición se ha celebrado en la ciudad costera de Pattaya, en el este de Tailandia.

La estadounidense Lo Colby, de 34 años de edad, ganó este sábado la corona del Miss Reina Internacional (Miss International Queen), el mayor concurso de belleza para mujeres transgénero, cuya vigésima edición se celebró en la ciudad costera de Pattaya, en el este de Tailandia.

La norteamericana, vinculada al mundo del mercadeo, dijo a EFE que había acudido a esta competencia para ganarla, sin importar el peso de que la última ganadora del concurso, Midori Monet, también fuera procedente de Estados Unidos.

Consultada sobre la pertinencia de un certamen de belleza en la actualidad, Colby dijo que estas competencias "son una buena forma de mostrar un lado diferente de las mujeres transgénero", que va más allá de lo físico y expone la inteligencia y la voz de este colectivo.

"Ahora mismo, en todo el mundo, las personas trans están bajo ataque (...). Yo creo es importante mostrar nuestras historias, porque ahora mismo la igualdad no consiste en mera aceptación, sino en que todas las personas tengan las mismas oportunidades", sostuvo.

En la gala de coronación, que se realizó después de dos semanas de competencias preliminares, Colby fue premiada como ganadora de la prueba de talento, y quedó escoltada en el cuadro final por las representantes de Tailandia y Japón.

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Las delegadas de Colombia, Filipinas y Francia lograron avanzar hasta el grupo de seis finalistas.

A la competición acudieron representantes de 27 países y territorios, entre ellas mujeres procedentes de Venezuela, Perú, México, Brasil, Puerto Rico, Ecuador y Nicaragua.

A lo largo del show -retransmitido en directo-, se proyectaron videos de las participantes desfilando en traje típico representando las culturas de sus lugares de origen, así como en pasarelas en las que lucieron trajes de baño y vestidos de noche, mientras visitaban sitios turísticos de Tailandia.

Tailandia, un referente mundial en las cirugías de cambio de sexo, acogió esta competición después de haber sido la sede de la última edición de Miss Universo, celebrada en noviembre pasado.

Aunque Tailandia protege más que la mayoría de países vecinos los derechos del colectivo LGTBI y en enero de 2025 se convirtió en el tercer lugar de Asia y la primera nación del Sudeste Asiático en permitir el matrimonio igualitario, los activistas advierten que aún queda mucho camino para acabar con todas las discriminaciones.