La cantante cubana Omara Portuondo recibe premio por toda su vida y obra

Espectáculos

La legendaria diva del Buena Vista Social Club, la cantante cubana Omara Portuondo, de 95 años, recibió el premio Siboney Excelencia Musical, otorgado por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), la compañía discográfica estatal más antigua de la isla. Reportes de varios medios locales destacaron este jueves que el premio reconoce "los aportes de una trayectoria artística de más de siete décadas", en las que Portuondo ha dejado "una huella profunda en la música cubana y ha alcanzado reconocimiento internacional".

La Casa de la Trova Pepe Sánchez, en la ciudad Santiago de Cuba (sureste), considerada la "Catedral" de la música tradicional cubana, acogió el homenaje a "la novia del feeling (sentimiento)", como es conocida la popular intérprete de canciones de ese movimiento musical originado entre la década de 1940 y los años cincuenta. El hijo y representante de la cantante, Ariel Jiménez Portuondo, agradeció el galardón, en su nombre, y reveló que actualmente se realiza un documental sobre la vida y obra de la artista, que incluye la significación que tiene en su trayectoria Santiago de Cuba, región reconocida por su tradición en el son, la trova y el bolero.

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En la ceremonia, el presidente de la Unión de Escritores y Artistas en ese territorio, Dayron Chang, expuso la argumentación del Premio Siboney que considera a Portuondo como "una de las voces más emblemáticas, trascendentales y respetadas de la historia de la música cubana y universal". Entre los méritos para el reconocimiento resalta la "incansable labor artística y humana" de la cantante que le valió ser nombrada embajadora Internacional de la Cruz Roja en 2004, reconociendo su impacto positivo más allá de los escenarios.

También subrayó que Portuondo ha acumulado en su larga carrera "innumerables logros" como ser pionera y referente del feeling, una corriente musical que fusionó la canción romántica cubana con las armonías del jazz estadounidense, aportando una interpretación "profundamente íntima, moderna y expresiva". Y recuerda su presencia en el célebre cuarteto Las D'Aida, un grupo vocal, que marcó época en la escena musical de la isla, con el cual realizó giras internacionales de "gran prestigio".

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Diversos medios rememoraron especialmente la participación de Omara Portuondo en el exitoso proyecto Buena Vista Social Club, que contribuyó a proyectar la música tradicional cubana en su recorrido por escenarios de muchos países del mundo. A ello suman el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación y los Latin Grammys recibidos, y sus colaboraciones con intérpretes internacionales como los españoles Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias, Raphael y Alejandro Sanz, y el brasileño Chico Buarque, entre otros.