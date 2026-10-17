'Girls' regresa a HBO con una nueva temporada de cinco episodios

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La serie recibió 19 nominaciones a los premios Emmy y ganó dos, incluido el de Mejor Reparto en una Serie de Comedia.

HBO ha anunciado la vuelta de 'Girls', la serie de televisión que lanzó al fama mundial a Lena Dunham. La producción del proyecto comenzará en 2027 y contará con una única temporada de cinco episodios, según ha anunciado la plataforma de streaming.

Entre los miembros del reparto que regresarán se encuentran Lena Dunham como Hannah, Allison Williams como Marnie, Jemima Kirke como Jessa, Zosia Mamet como Shoshanna y Andrew Rannells como Elijah.

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La serie se emitió de 2012 a 2017 y contó con seis temporadas. Cuando se estrenó, Dunham tenía apenas 26 años y se convirtió en un icono de su generación, aunque a lo largo de estos años ha protagonizado numerosas polémicas. La última ha sido su maternidad por gestación subrogada.

La serie recibió 19 nominaciones a los premios Emmy y ganó dos, incluido el de Mejor Reparto en una Serie de Comedia.

"Siempre dijimos que solo volveríamos si había una historia concreta que nos muriéramos por contar", señala la escritora en una nota de HBO.

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Dunham, que recientemente publicó sus memorias 'Famesick', asegura que aunque ha echado de menos a estos personajes, durante mucho tiempo no consiguió imaginárselos en la actualidad.

"Justo cuando cumplía cuarenta años, empezaron a hablarme en la ducha. Y, como quizá recordéis, una vez que este quinteto empieza a hablar -añade-, es bastante difícil hacer que se callen".

"Es poco habitual tener la oportunidad de volver a algo que te cambió la vida con la perspectiva que da el tiempo y con un nivel completamente nuevo de gratitud y comprensión", apunta.

Lena Dunham se encargará del guión y la dirección, y ejercerá de productora ejecutiva junto a Judd Apatow, como sucedió en la serie original. Los actores Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet y Andrew Rannells son también coproductores ejecutivos de la nueva temporada.

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"Adoro a estas chicas (y al chico), a nuestros amigos de HBO y a toda la gente que ha seguido descubriendo la serie y nos recuerda una y otra vez por qué hacemos esto, que es la alegría de estar juntos… y la oportunidad de llevar un top de rejilla amarillo", explica la actriz en referencia a uno de los atuendos más recordados de la serie.