Gipsy Kings llevará su inconfundible ritmo flamenco a Wolf Trap

Espectáculos

Encabezados por su fundador y vocalista Nicolas Reyes, los Gipsy Kings se han convertido en una de las agrupaciones más reconocidas internacionalmente dentro de la llamada rumba flamenca.

Nicolas Reyes ha liderado y formado parte fundamental de la agrupación durante más de tres décadas. A lo largo de su trayectoria, Gipsy Kings ha logrado llevar su particular estilo musical a escenarios de todo el mundo y ha vendido más de 14 millones de discos.

Los sonidos del flamenco, la rumba y la música latina llenarán el escenario de Wolf Trap el domingo 23 de agosto, cuando Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes llegue al Filene Center de Vienna, Virginia, para una noche que promete ritmo, energía y algunos de los grandes clásicos que han acompañado al grupo durante décadas.



La presentación comenzará a las 8:00 p.m., con apertura de puertas a las 6:30 p.m., y contará además con la participación especial de Reyes Heritage.

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Encabezados por su fundador y vocalista Nicolas Reyes, los Gipsy Kings se han convertido en una de las agrupaciones más reconocidas internacionalmente dentro de la llamada rumba flamenca, combinando las raíces del flamenco con elementos de rumba, salsa y música pop.

Durante el concierto, el público podrá reencontrarse con canciones que se han convertido en verdaderos himnos de la agrupación, entre ellas “Bamboléo” y “Djobi Djoba”, temas caracterizados por sus contagiosos ritmos, el sonido de las guitarras españolas y la particular voz de Reyes.

Más allá de sus éxitos comerciales, la música de los Gipsy Kings refleja también la rica herencia cultural romaní y catalana que ha acompañado a sus integrantes desde sus comienzos.

Nicolas Reyes ha liderado y formado parte fundamental de la agrupación durante más de tres décadas. A lo largo de su trayectoria, Gipsy Kings ha logrado llevar su particular estilo musical a escenarios de todo el mundo y ha vendido más de 14 millones de discos. Su álbum Savor Flamenco recibió además un premio Grammy como Mejor Álbum de Música del Mundo en 2013.

La historia musical de Reyes tiene profundas raíces familiares. Su padre, José Reyes, fue parte de un reconocido dúo de flamenco junto al guitarrista Manitas de Plata y posteriormente formó junto a Nicolas el grupo Los Reyes. Con el paso de los años, Nicolas, sus hermanos y primos continuarían desarrollando ese sonido hasta dar origen a los Gipsy Kings.

Desde entonces, la agrupación ha conseguido algo poco común: conservar una identidad profundamente ligada al flamenco mientras incorpora sonidos contemporáneos capaces de atraer a públicos de distintas culturas y generaciones.

La presentación en Wolf Trap ofrecerá al público del área metropolitana de Washington una nueva oportunidad de disfrutar en vivo de esa mezcla de guitarras, voces y ritmos que convirtió a los Gipsy Kings en uno de los nombres más reconocibles de la música internacional.

El concierto Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes with Special Guest Reyes Heritage se realizará el domingo 23 de agosto a las 8:00 p.m. en el Filene Center de Wolf Trap, ubicado en 1551 Trap Road, Vienna, Virginia.



