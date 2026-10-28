Frank Maza llega a Washington con el sabor de Cuba y la pasión del flamenco

Espectáculos

El cantante se presentará el 2 de noviembre en Pearl Street Warehouse junto al reconocido músico y productor Javier Limón.

La presentación promete ser una experiencia musical especial para los amantes del jazz y la música latina.

El cantante Frank Maza llegará a Washington, D.C., el próximo lunes 2 de noviembre para ofrecer una noche llena de música, ritmo y cultura latina en Pearl Street Warehouse, acompañado por el reconocido guitarrista y productor español Javier Limón, ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy.

El concierto forma parte de la gira internacional Back Then World Tour 2026, con la que Maza presenta su álbum debut, Back Then, una producción que combina las raíces de la música afrocubana con el flamenco, el jazz y las influencias musicales estadounidenses.

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Criado entre Madrid y Boston, Frank Maza desarrolló una identidad artística marcada por grandes figuras como Bebo Valdés, Paco de Lucía, Nat King Cole y Enrique Morente. Su propuesta musical une diferentes generaciones y culturas a través de canciones cargadas de poesía, nostalgia y ritmos latinos.

Su nuevo álbum, producido por Javier Limón, cuenta con la participación de destacados músicos como el legendario pianista cubano Chucho Valdés, la cantante Daymé Arocena y el pianista Iván “Melón” Lewis.

La presentación promete ser una experiencia musical especial para los amantes del jazz y la música latina, con interpretaciones que celebran la riqueza cultural de Cuba y España.

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El concierto se realizará el lunes 2 de noviembre en Pearl Street Warehouse, en Washington, D.C. Las puertas abrirán a las 6:00 p.m. y el espectáculo comenzará a las 7:30 p.m.