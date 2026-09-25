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Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para someterse a un tratamiento contra el cáncer

Considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia, cuenta con 11 premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, era también filántropa y empresaria.
Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para someterse a un tratamiento contra el cáncer
Imagen de archivo de la actriz y cantante estadounidense Dolly Parton, durante una conferencia de prensa en Melbourne, Australia, el 11 de febrero de 2014.
Foto: EFE/EPA/JOE CASTRO
By Washington Hispanic
septiembre 25, 2026 9:04 pm

La cantante estadounidense Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para someterse a un tratamiento experimental contra el cáncer aproximadamente un año antes de su muerte, según informa TMZ.

El medio, que ha obtenido la información consultando a fuentes cercanas a la cantante, asegura que Parton luchó en privado contra el cáncer durante el último año de su vida y buscó tratamiento en el extranjero.

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La artista voló a Frankfurt en un avión privado para recibir el tratamiento, aunque TMZ indica que "no está claro en qué consistía exactamente el procedimiento médico".

La compositora de éxitos como "Jolene" o "I will always love you", que falleció el 18 de agosto a los 80 años, permaneció en Alemania cerca de una semana antes de regresar a casa.

Al parecer, la leyenda de la música country creía que el tratamiento al que fue sometida le ayudó a recuperar fuerzas, por lo que consideraba que había sido eficaz.

Nacida en Tennessee en enero de 1946, Parton forjó una histórica carrera musical y una prolífica labor filantrópica que la convirtieron en uno de los máximos referentes culturales del estado y del país.

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Considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia, cuenta con 11 premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, era también filántropa y empresaria.

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