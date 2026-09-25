Brad Pitt: "La vida es una serie de desafíos y luchas en las que hay que mantener la fe"

Espectáculos

Para Pitt uno de los aspectos más interesantes del cine en la actualidad es que cada vez es más internacional.

El actor estadounidense Brad Pitt, este miércoles en el Festival de Cine de San Sebastián, donde ha presentado 'Heart ofthe beast' en la sección oficial de la 74 edición del certamen.

Brad Pitt, de 62 años, señaló este miércoles en una entrevista con EFE que "la vida es una serie de desafíos y luchas" que exigen "mantener la fe y la cabeza fría y pasar a la siguiente tarea".

Pitt está en el Festival de cine de San Sebastián para presentar 'Heart of the Beast', un thriller de aventuras, que protagoniza y produce y que está dirigido por David Ayer, con el que ya trabajó en 'Fury' (2014).

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Es su segunda visita al certamen español tras la de 2009 cuando presentó 'Inglorious Bestards', de Quentin Tarantino. ¿Y cómo ha cambiado el actor desde aquella visita?

"Más curtido por dentro y por fuera"

"Sin duda estoy un poco más curtido, por dentro y por fuera; tengo más experiencia y estoy mucho más tranquilo. Mis valores han cambiado para centrarse, ante todo, en las personas que me rodean y en la experiencia misma", remarcó.

"Al envejecer, empiezas a fijarte en cómo distribuyes el tiempo; te vuelves más consciente de la finitud, de aquello a lo que todos nos enfrentaremos. Así que la gestión del tiempo cobra cada vez más importancia, con quién lo pasamos y cómo lo hacemos", apuntó Pitt sobre las cosas que se han vuelto "realmente importantes" para él en estos diecisiete años.

Periodo en el que, entre otras cosas, ha vivido una mediática relación y, posteriormente, un sonado divorcio, con Angelina Jolie, que precisamente estuvo el año pasado en San Sebastián.

Se conocieron en 2004, se casaron en 2014 y formaron una familia en apariencia ideal con seis hijos, tres adoptados y tres biológicos. Pero llegó la separación, Jolie le acusó de comportamientos violentos y el cuento de hadas se acabó bruscamente.

Cinco de sus hijos se han quitado el apellido paterno o han dejado de usarlo -solo Pax sigue usando Jolie-Pitt- y el acto no tiene relación con ninguno de ellos.

"En mis días más oscuros, contar mis problemas a familia y amigos lo fue todo", dijo Pitt en una rueda de prensa anterior en referencia a ese episodio.

Producciones internacionales

Pero al margen de su vida privada, Pitt, nacido en 1963 en Oklahoma, es una de las grandes estrellas del cine mundial, conocido por películas como 'Thelma & Louise' (1991), ' Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles' (1994), 'Twelve Monkeys' (1995), 'Seven' (1995), 'Fight Club' (1999) o 'Once Upon a Time in... Hollywood' (2019), por la que ganó un Óscar a mejor actor secundario.

Para Pitt uno de los aspectos más interesantes del cine en la actualidad es que cada vez es más internacional.

"Lo genial hoy en día es que se pone menos énfasis en las producciones de Hollywood y todo se ha vuelto mucho más global. Es decir, siempre ha existido el gran cine francés, el italiano, el español y lo que se hace en Asia. Pero ahora se siente todo más integrado, parte de un mismo esfuerzo", resaltó.

Aunque la producción que presentó este miércoles en San Sebastián es una producción estadounidense en la que interpreta a un oficial de las Fuerzas Especiales que, tras sufrir un accidente, queda atrapado en la implacable naturaleza de Alaska junto a su perro, al que considera su mejor amigo.

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Una profunda amistad, en este caso entre un humano y un animal, que para el actor estadounidense deja clara otra realidad esencial: "Es el vínculo que tenemos con los demás lo que realmente hace que la vida valga la pena, que merezca la pena luchar por ella". "No vale la pena sin alguien a quien amas", reflexionó.