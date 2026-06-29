20 celebraciones del 4 de julio en el área de Washington D.C., lejos del National Mall

Espectáculos

En toda la región, hay una gran variedad de eventos a los que vale la pena asistir para celebrar el Día de la Independencia, desde festivales de sandía y concursos de comer perritos calientes hasta música en vivo, camiones de comida y otras actividades para toda la familia.

No hace falta enfrentarse a las multitudes del National Mall para encontrar fuegos artificiales, desfiles y diversión patriótica del 4 de julio en el área de Washington D.C.

En toda la región, hay una gran variedad de eventos a los que vale la pena asistir para celebrar el Día de la Independencia, desde festivales de sandía y concursos de comer perritos calientes hasta música en vivo, camiones de comida y otras actividades para toda la familia.

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Ya sea que busques un desfile en un pueblo pequeño, una fiesta junto al mar, un espectáculo de fuegos artificiales en las afueras o un día completo de actividades históricas, hay muchas maneras de celebrar. Aquí te presentamos algunos eventos del 4 de julio que se llevarán a cabo en Washington D.C., Maryland y Virginia.

Dónde celebrar el 4 de julio en Washington D.C.

La Asociación Comunitaria de Palisades organiza un desfile del 4 de julio todos los años desde 1966 , y este año no será la excepción. El vecindario de Palisades celebra el Día de la Independencia con un desfile a lo largo de MacArthur Boulevard NW, entre Whitehaven Parkway y Edmunds Place. El evento, que comienza a media mañana, incluye grupos de marcha, músicos, bailarines y mucho más. Después, quédese para disfrutar de un picnic con música en vivo y pintacaritas.

Otro desfile que no te puedes perder es el del barrio de Capitol Hill . En su 23.ª edición, el Desfile del 4 de Julio de Capitol Hill comienza a las 10:00 h en la calle 8 SE. Tras el desfile, tendrá lugar el Festival de la Sandía en Barracks Row Main Street. En esta primera edición, podrás disfrutar de demostraciones en vivo de esculturas de sandía, música en directo, un concurso de comer cannoli y puestos de vendedores locales.

El Bullpen de Navy Yard ha organizado una fiesta callejera para el 4 de julio con más de 15 DJs en vivo, un concurso de comer perritos calientes y diversas actividades sorpresa durante el evento. También habrá fuegos artificiales. Este evento es para mayores de 21 años y las entradas cuestan aproximadamente $23 con descuento por compra anticipada o $28 para la entrada general en taquilla.

Para disfrutar de más música en vivo, The Wharf presenta su evento “Fourth at The Wharf”. Se espera que varios artistas y grupos de música country se presenten en diferentes escenarios, con un espectáculo de fuegos artificiales al final.

Dónde celebrar el 4 de julio en el norte de Virginia

El jueves, pocos días antes del Día de la Independencia, Vienna, Virginia, ofrece diversión para toda la familia en su celebración patriótica. El programa incluye música en vivo, entretenimiento infantil y puestos de comida.

Para quienes deseen celebrar el viernes por la mañana, Falls Church, Virginia , organiza el evento “Civic Jam”. Las actividades incluyen una cervecería al aire libre, un toro mecánico, lanzamiento de hachas, un castillo inflable y puestos de comida. No habrá fuegos artificiales.

El Workhouse Arts Center en Lorton, Virginia , presenta su espectáculo anual de fuegos artificiales junto con una feria familiar al estilo carnaval. El evento “Red, White & Boom” incluye música en vivo, puestos de comida, minigolf e invitados especiales. El estacionamiento general cuesta $35 por lugar y subirá a $40 el día del evento.

En el centro histórico de Manassas, Virginia , tanto los lugareños como los turistas pueden celebrar el Día de la Nación con una variedad de puestos de comida y artesanía, y uno de los mayores espectáculos de fuegos artificiales del norte de Virginia.

El parque Bready en Herndon, Virginia , será la sede de la celebración del Día de la Independencia de la ciudad. El día promete música en vivo, manualidades y juegos para toda la familia, además de un espectáculo de fuegos artificiales a las 9:30 p. m.

Si le interesa un desfile, considere pasar el día en el centro de Leesburg, Virginia . A partir de las 10:00 a. m., se llevará a cabo un desfile patriótico en King Street, desde Ida Lee Dr. hasta Fairfax St.

A unos 35 minutos en coche de Washington D.C., Great Falls, Virginia , ofrece un programa completo de eventos para celebrar el 4 de julio. Hay un Desfile de Pequeños Patriotas donde los bebés y niños de preescolar pueden vestirse con atuendos patrióticos y caminar o ser llevados en un carrito por la plaza del centro del pueblo. El desfile principal comienza después en la calle Columbine, junto con la exhibición de autos del 250 aniversario del 4 de julio. Más tarde, el Festival del 250 aniversario del 4 de julio incluye puestos de comida, un concurso de comer perritos calientes y la lectura de la Declaración de Independencia.

Aunque las entradas para el espectáculo de fuegos artificiales en Mount Vernon están agotadas, aún hay oportunidades para conseguir boletos para una celebración más temprana, que incluye eventos patrióticos, demostraciones históricas y fuegos artificiales diurnos. Las entradas cuestan $30 para adultos y $16 para jóvenes.

Dónde celebrar el 4 de julio en Maryland

El condado de Montgomery, Maryland , está organizando dos eventos para celebrar el Día de la Independencia. El día anterior, el viernes, el evento "250th: Shine Together" en la escuela secundaria Albert Einstein en Kensington contará con presentaciones de música en vivo. El sábado, el condado planea su fiesta del 4 de julio en el parque recreativo South Germantown en Boyds, con presentaciones de bandas en vivo. Para este evento, los asistentes pueden traer sillas de jardín, mantas y neveras portátiles, pero no se permiten bebidas alcohólicas ni mascotas.

El equipo de béisbol de ligas menores de Bowie, Maryland , los Chesapeake Baysox, celebrará el Día de la Independencia en el estadio Prince George's. Allí, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, actividades para toda la familia y un espectáculo de fuegos artificiales. Las entradas cuestan $15 para adultos y $10 para niños. También se puede acceder a la zona Diamond View por $20, que incluye la entrada a un restaurante climatizado con servicio de comida a la carta.

Para disfrutar de un desfile matutino del Día de la Independencia, diríjase a Takoma Park, Maryland . El evento comienza a las 10:00 a. m. en la intersección de Carroll Ave. y Ethan Allen Ave. Más tarde, por la noche, los asistentes podrán disfrutar de una fiesta callejera con música en vivo, puestos de comida, una cervecería al aire libre y actividades para toda la familia.

En Annapolis y el condado de Anne Arundel, Maryland , hay diversas actividades planeadas para el Día de la Independencia, pero el 4 de julio, los asistentes podrán disfrutar de desfiles de bicicletas, un desfile principal en el centro de Annapolis, un festival gastronómico y, finalmente, fuegos artificiales sobre Spa Creek.

Para quienes se encuentren en el condado de Howard, Maryland , los eventos del sábado incluyen puestos de comida ambulantes, dos actuaciones musicales y un espectáculo de fuegos artificiales al anochecer.

Las festividades del 4 de julio en Greenbelt, Maryland , incluyen la lectura de la Declaración de Independencia, presentaciones musicales en vivo y actividades artísticas. Un espectáculo de fuegos artificiales pondrá el broche final a la velada.

En Rockville, Maryland , quienes busquen diversión durante las fiestas pueden dirigirse al parque Mattie JT Stepanek en King Farm para disfrutar de música en vivo y un espectáculo de fuegos artificiales de 20 minutos.

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También se puede pasar el día en National Harbor, en Oxon Hill, Maryland , para celebrar el 4 de julio con música en vivo, actividades para toda la familia, películas al aire libre y espectáculos patrióticos. En este evento no hay fuegos artificiales.