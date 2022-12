El periodista Wahl murió de un aneurisma aórtico en la Copa del Mundo

Grant Wahl murió a causa de la ruptura de un vaso sanguíneo cuando se lesionó mientras cubría un partido de la Copa del Mundo el fin de semana pasado, según la autopsia del conocido escritor de fútbol estadounidense.

La esposa de Wahl, la Dra. Céline Gounder, dijo el miércoles que la Oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York realizó una autopsia.

“Grant murió por la ruptura de un aneurisma aórtico ascendente no detectado y de crecimiento lento con hemopericardio” , escribió en el sitio web de su esposo , refiriéndose a la pared que rodea el corazón. “La presión en el pecho que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales. Ninguna cantidad de RCP o descargas lo habría salvado. Su muerte no estuvo relacionada con el COVID. Su muerte no estuvo relacionada con el estado de vacunación. No hubo nada nefasto en su muerte”.

Wahl, de 49 años, recibió un golpe en la tribuna de prensa del Lusail Iconic Stadium en Qatar la madrugada del sábado durante la prórroga del partido de cuartos de final de Argentina contra Holanda. Los trabajadores de emergencia lo atendieron de inmediato y lo trataron durante 20 a 30 minutos antes de llevárselo en una camilla, dijeron reporteros en las inmediaciones.

Su cuerpo fue transportado a Nueva York.

“Esta transición se manejó con el mayor cuidado y sensibilidad”, escribió Gounder. “Este fue un asunto internacional que requirió la coordinación de múltiples agencias a nivel nacional e internacional, y hubo una cooperación total de todos los involucrados. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los involucrados en la repatriación de Grant, en particular a la Casa Blanca, el Departamento de Estado de EE. UU., la FIFA, US Soccer y American Airlines”.

Wahl se había quejado durante la Copa del Mundo de sentirse mal.

“Mi cuerpo finalmente se derrumbó sobre mí. Tres semanas de poco sueño, mucho estrés y mucho trabajo pueden hacer eso”, escribió Wahl el 5 de diciembre . “Lo que había sido un resfriado durante los últimos 10 días se convirtió en algo más severo la noche del partido entre EE. UU. y Holanda, y pude sentir que la parte superior de mi pecho adquiría un nuevo nivel de presión e incomodidad”.

Wahl escribió que dio negativo en la prueba de COVID-19 y buscó tratamiento para sus síntomas.

“Hoy fui a la clínica médica en el principal centro de medios y me dijeron que probablemente tenía bronquitis. Me dieron un ciclo de antibióticos y un jarabe para la tos fuerte, y ya me siento un poco mejor solo unas horas después. Pero aún así: No bueno”, escribió.

Wahl trabajó para Sports Illustrated de 1996 a 2021, conocido principalmente por su cobertura de fútbol y baloncesto universitario. Luego lanzó su propio sitio web, Fútbol con Grant Wahl, y un podcast con Meadowlark Media.

Wahl también trabajó para Fox Sports de 2012 a 2019 y fue contratado por CBS Sports en 2021 como analista y consultor editorial. Wahl escribió el libro de 2009 «The Beckham Experiment» después de que la estrella del fútbol inglés David Beckham se uniera al LA Galaxy de la Major League Soccer y el libro de 2018 «Masters of Modern Soccer».

Gounder dijo que se está planeando un servicio conmemorativo.