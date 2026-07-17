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Trump celebra que el Mundial ha "roto récords" y sugiere que EE.UU. repita como sede

"Gianni tuvo otra idea, dijo que podemos tener a China y EE.UU. la próxima vez, así podemos tener un bonito y corto vuelo entre partidos. A los jugadores les encantaría"
Trump celebra que el Mundial ha "roto récords" y sugiere que EE.UU. repita como sede
Captura de un video publicado en la cuenta en X @RapidResponse47 de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump, junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino durante una declaración este viernes, donde afirmó que el Mundial de la FIFA 2026 ha "roto récords", convirtiéndose en el "más grande de la historia", en Nueva York (EE.UU.).
Foto: EFE/ @RapidResponse47
By Washington Hispanic
julio 17, 2026 8:00 pm

El presidente, Donald Trump, celebró este viernes en Nueva York que el Mundial de fútbol ha "roto récords", convirtiéndose en el "más grande de la historia", y sugirió que Estados Unidos repita como sede en el próximo.

"Sugiero, porque ha sido tan exitoso (...) lo que deberíamos hacer es elegir a EE.UU. de nuevo, y dejar a México y Canadá fuera. Fue bonito tenerlos. Pero elegimos a alguien más para el siguiente", dijo el mandatario en una recepción en la Torre Trump.

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Trump estuvo acompañado por Gianni Infanino, presidente de la FIFA, que se deshizo en elogios con el político e insistió en que la misión de la organización es llevar alegría al mundo a través del deporte.

"Gianni tuvo otra idea, dijo que podemos tener a China y EE.UU. la próxima vez, así podemos tener un bonito y corto vuelo entre partidos. A los jugadores les encantaría", bromeó, con el líder de la FIFA riéndose a su lado.

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De acuerdo con el republicano, el Mundial ha sumado hasta ahora 6,5 millones de asistentes, cifra que lo convierte en "el torneo con más asistencia de la historia de todos los deportes", y 6 millones de espectadores, que también describió como un hito.

Durante el discurso, que tuvo un tono distendido, felicitó a Infantino por la organización del evento y por "momentos inolvidables", entre ellos el de la polémica con la tarjeta roja al delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun.

"Me vi forzado a llamar a Gianni y hacer una recomendación (...). ¡Dejen que ese tipo termine el partido! No, no dije eso. Dije: me gustaría poner una queja. No sabía qué iba a pasar, pero es mejor cómo salió todo, porque no hay controversia: ganaron el partido", relató.

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Trump cerró su intervención enviando "buena suerte a España y Argentina el domingo", cuando está prevista la final en el estadio MetLife en East Rutherford (Nueva Jersey), y, sin revelar a quién apoya, concluyó: "Que gane el mejor equipo".

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