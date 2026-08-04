Taylor Fritz conquista el Mubadala DC Open tras superar a Rafael Jódar, el triunfo es su undécimo título individual

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El encuentro por el campeonato debía disputarse originalmente el domingo, pero las lluvias obligaron a reprogramarlo para el lunes en el William H.G. FitzGerald Tennis Center

Antes de llegar a la capital estadounidense, la temporada había resultado frustrante para Fritz a pesar de mantener un buen balance de victorias y derrotas.

Taylor Fritz finalmente pudo celebrar un campeonato después de una temporada marcada por varias derrotas en partidos decisivos. El estadounidense se coronó el lunes en el Mubadala DC Open al vencer al joven español Rafael Jódar por 7-6(2) y 6-4.



Con esta victoria, Fritz puso fin a una racha de tres finales consecutivas perdidas y consiguió su primer título de la ATP en 2026.

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El encuentro por el campeonato debía disputarse originalmente el domingo, pero las lluvias obligaron a reprogramarlo para el lunes en el William H.G. FitzGerald Tennis Center, ubicado en Rock Creek Park.

Cuando finalmente comenzó la acción, Jódar, de apenas 19 años, demostró una gran personalidad en la primera final ATP 500 de su carrera. El español mantuvo el ritmo del número 10 del mundo durante toda la primera manga y llevó la definición hasta un desempate.

Aunque Jódar tuvo oportunidades importantes para adelantarse en el partido, Fritz logró reaccionar en los momentos decisivos y dominó el tiebreak por 7-2 para quedarse con el primer parcial.

Fritz elevó todavía más su nivel en el segundo set. Con mayor precisión desde el fondo de la cancha y un servicio más efectivo, consiguió quebrar el saque de su rival y conservó la ventaja hasta cerrar el partido por 6-4.

La actuación de Jódar durante el torneo también fue sobresaliente. El español dejó fuera de competencia a Arthur Fils, al ex campeón del Abierto de Estados Unidos Kei Nishikori y al cuarto preclasificado Lorenzo Musetti.

El triunfo representó el undécimo título individual de Fritz en el circuito profesional y el primero que obtiene desde antes del inicio de la temporada 2026.

El camino Fritz hacia el trofeo en Washington no fue sencillo. En las semifinales necesitó tres mangas para eliminar a su compatriota Brandon Nakashima. Durante las rondas anteriores también tuvo que superar exigentes encuentros frente a Alex Michelsen, Kamil Majchrzak y Zizou Bergs.

La actuación de Jódar durante el torneo también fue sobresaliente. El español, ubicado en el puesto número 24 del ranking, dejó fuera de competencia a Arthur Fils, al ex campeón del Abierto de Estados Unidos Kei Nishikori y al cuarto preclasificado Lorenzo Musetti.

En las semifinales derrotó al chileno Alejandro Tabilo, asegurando así su lugar en la primera final ATP 500 de su trayectoria.

La semana en Washington confirmó el enorme potencial del integrante de la nueva generación del tenis profesional. Jódar estuvo muy cerca de conquistar su primer campeonato del circuito, pero Fritz logró imponerse gracias a su experiencia y efectividad en los puntos más importantes.

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Antes de llegar a la capital estadounidense, la temporada había resultado frustrante para Fritz a pesar de mantener un buen balance de victorias y derrotas. Fritz había disputado las finales de los torneos de Dallas, Stuttgart y Halle, pero no consiguió levantar el trofeo en ninguna de ellas. En dos ocasiones cayó ante Ben Shelton y en otra fue derrotado por Frances Tiafoe.

La victoria en el Mubadala DC Open terminó finalmente con esa sequía y le permitió recuperar confianza de cara a la etapa de torneos sobre canchas duras en Norteamérica.

Para Jódar, el subcampeonato constituye otro paso importante en su rápido ascenso dentro del ranking mundial. Su desempeño ante jugadores experimentados confirmó que su progreso no es producto de la casualidad y que podría convertirse en uno de los protagonistas del circuito durante los próximos años.

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Para Fritz, el título llega en un momento ideal. El estadounidense suma impulso y confianza mientras aumenta la intensidad de la temporada sobre superficie dura y se aproxima el Abierto de Estados Unidos.