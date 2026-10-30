Sudáfrica presenta la ciudad de Durban como sede para los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040

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De esta manera, Sudáfrica se suma a un grupo de países que aspiran a acoger la más importante cita polideportiva del planeta, como Catar, India, Alemania o Turquía.

La fachada de la sede del Comité Olímpico Internacional (COI) en la ciudad suiza de Lausana.

Sudáfrica presentará la ciudad costera de Durban (este), la tercera más grande del país, para albergar los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040, informó este jueves la Confederación Deportiva y Comité Olímpico de Sudáfrica (SASCOC).

En declaraciones a los periodistas en un acto en Johannesburgo, la presidenta en funciones de la SASCO, Lwandile Simelane, afirmó que ha llegado el momento de que África acoja sus primeros Juegos Olímpicos, y que Durban está preparada para asumir el desafío.

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"Creo que eso es lo más emocionante para nosotros. Serían los primeros Juegos Olímpicos de verano en África", subrayó Simelane.

La SASCOC efectuará presentaciones ante la Comisión de Futuras Sedes del Comité Olímpico Internacional este noviembre, los análisis de viabilidad se espera que concluyan en marzo de 2027 y la selección definitiva de la sede tendrá lugar en 2029.

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De esta manera, Sudáfrica se suma a un grupo de países que aspiran a acoger la más importante cita polideportiva del planeta, como Catar, India, Alemania o Turquía.

Simelane señaló que la SASCOC ha estado en contacto con otros países africanos para recabar apoyo a la candidatura de Sudáfrica, que cuenta con el respaldo del Gobierno sudafricano.

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Durban ganó la candidatura para organizar los Juegos de la Commonwealth (Mancomunidad Británica de Naciones) de 2022, pero la Federación de los Juegos de Commonwealth le retiró los derechos en 2017 por el incumplimiento de obligaciones fundamentales.