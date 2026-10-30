Real Madrid y Barça evalúan los efectos colaterales del clásico en una jornada de luto

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La jornada supondrá la reaparición de Lamine Yamal y de Kylian Mbappé

El defensa neerlandés del Real Madrid Denzel Dumfries (d) y al defensa del Barcelona Alex Balde (i) durante el encuentro de LaLiga EA Sports disputado en el Camp Nou, en Barcelona.

LaLiga EA Sports se unirá a las muestras de solidaridad a las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Urda (Toledo) durante la undécima jornada de competición, que evaluará los efectos colaterales que dejó el clásico del pasado domingo en el Barcelona y el Real Madrid tras la victoria de los de Jose Mourinho.

El Barcelona repite partido en casa, donde recibirá el sábado al Deportivo Alavés con el ánimo herido tras la derrota ante el eterno rival (1-2), la segunda consecutiva después de la encajada en Liga de Campeones ante el PSG.

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El Real Madrid, en su mejor momento de lo que lleva de temporada, visita el domingo El Sardinero, donde aguarda un sorprendente Racing de Santander, que está invicto en su feudo con tres victorias y dos empates, lo que le ha dejado en una posición cómoda en la tabla en su retorno a Primera División.

La última vez que el conjunto blanco jugó en liga en El Sardinero fue en septiembre de 2011, precisamente con Mourinho en el banquillo, y el partido acabó sin goles.

La jornada supondrá la reaparición de Lamine Yamal y de Kylian Mbappé después de ver cómo el Balón de Oro les pasaba de largo a pesar de su intensa campaña por reclamar el trofeo al mejor jugador del año, que recayó en el inglés Harry Kane.

El Atlético de Madrid, beneficiario de la victoria madridista al dejarle a dos puntos del Barcelona, viaja a Valencia para enfrentarse el sábado con el Levante en la hora del aperitivo con el reto de lograr su séptima victoria consecutiva en la competición doméstica.

El ‘Cholo’ Simeone tiene dudas en la defensa, en la que podría volver el argentino 'Cuti' Romero, que se ha perdido los dos últimos encuentros por una lesión muscular, y está a la espera de recuperar a Koke o Cardoso para que formen en el centro del campo junto a Barrios o Hjulmand.

Uno de los focos del fin de semana será el derbi vasco en San Mamés entre un Athletic Club que viene alternando alegrías y disgustos y una Real Sociedad que encadena cuatro victorias seguidas en liga.

El partido, que cerrará la sesión dominical, servirá de homenaje al portero Unai Simón, después de erigirse en el mejor del mundo.

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El que llega también en buen estado de salud es el Sevilla, séptimo clasificado y que se ha reencontrado con la alegría después de las apreturas de las últimas temporadas.

El conjunto hispalense visita Getafe el domingo, en la primera toma de contacto de su técnico, José Bordalás, con la afición azulona tras la 'rajada' que tronó tras la goleada en el Coliseo ante el Lugano suizo (2-5) en la Liga Conferencia.

Después de proclamar que se sentía “engañado” al no tener una plantilla competitiva, será la hinchada la que se pronuncie sobre la queja de Bordalás y la reprimenda que le lanzó el presidente del club, Ángel Torres, antes de que el equipo cayera otra vez de forma estrepitosa en Bilbao (4-0 en Liga).

Delicado también será el encuentro para el Espanyol, en puestos descenso y eliminado de la Copa del Rey ante el Sestado River, lo que le costó el puesto a Manolo González.

Su sustituto, Eder Sarabia, no llega a tiempo para ponerse en el banquillo ante el Villarreal en La Cerámica en el partido que abre este viernes la jornada, por lo que Sergio García ejercerá de interino.

Tras un comienzo titubeante, el Villarreal ha enderezado su rendimiento y aspira a seguir dando pasos en su escalada en la clasificación.

Los otros dos equipos en puestos de descenso, el Valencia y el Málaga, colista, juegan a domicilio ante el Betis y Elche, respectivamente.

El cuadro malacitano sigue siendo el único que no conoce la victoria en la liga, por lo que no tendrá fácil romper la maldición el sábado ante un Betis lleno de confianza y encaramado al cuarto puesto a pesar del empate de la jornada pasada en Vigo y de caer ante el Barcelona (2-5) en su último encuentro en casa.

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El Valencia visita Elche en un duelo regional en el que el técnico ‘ché’, el mexicano Javier Aguirre, aspira a sumar su primer triunfo desde que tomó las riendas del equipo. Completan el menú el Rayo-Celta, con la incógnita de la reacción de la afición rayista en su pulso con el presidente, Raúl Martín Presa, y el Deportivo-Osasuna, acomodados en la zona tranquila de la clasificación, que pondrá el broche a la jornada el lunes.