Miércoles, 15 de julio de 2026 Anuncie con Nosotros Suscríbete
Menú
InicioDeportes › Paredes, tras clasificación a la final: "Queda un ...
Deportes

Paredes, tras clasificación a la final: "Queda un pasito más, haremos lo mejor posible"

El mediocampista del Boca Juniors señaló que fue el partido en el que Argentina tuvo mayor control y en el que mejor juego desplegó, y enfatizó que pese a ir en desventaja nunca sintió que el equipo fuera a caer.
Paredes, tras clasificación a la final: "Queda un pasito más, haremos lo mejor posible"
Los argentinos Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernández (de izq. a der.) celebran su victoria en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra.
Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
By Washington Hispanic
julio 15, 2026 6:00 pm

Leandro Paredes, mediocampista de la selección argentina, consideró que el triunfo de este miércoles ante Inglaterra es "único" y anticipó la final del próximo domingo ante España: "Queda un pasito más, haremos lo imposible".

"La emoción es muy grande, este sentimiento es único, queda un pasito más y haremos lo mejor posible", expresó Paredes en declaraciones a la prensa tras la victoria por 2-1 de la Albiceleste en un disputado choque ante Inglaterra.

ANUNCIO

El mediocampista del Boca Juniors señaló que fue el partido en el que Argentina tuvo mayor control y en el que mejor juego desplegó, y enfatizó que pese a ir en desventaja nunca sintió que el equipo fuera a caer.

Consultado por la importancia de derrotar a Inglaterra, un rival con un fuerte peso histórico para los argentinos, mencionó: "Es una emoción increíble por todo lo que genera, sabemos que para nuestro país es algo único y ojalá la gente esté muy contenta".

ANUNCIO
MoCo Recycling

De cara al choque del próximo domingo ante España en busca del bicampeonato, destacó: "Soñaba con jugar una final del mundo y tener la posibilidad de jugar la segunda es algo único, uno no cae, no se da cuenta de lo que estamos haciendo, y ojalá que el domingo podamos tener otra gran alegría".

Clasificados
Clasificado · Empleo
Para trabajar en agencia de viajes en Takoma Park, MD. Tel: 202-607-1699
Clasificado · Empleo
Experiencia minima 3 anos. Proyectos de construccion de caminos y utilidades en MD y VA. Excelente p
Clasificado · Empleo
Cerca de George Mason University. Planchadores de camisas, pantalones, sacos/blusas y operador de dr

Noticias Relacionadas

Kane: "Cuando estás tan cerca y se te escapa de las manos de esta manera... duele"

Kane: "Cuando estás tan cerca y se te escapa de las manos de esta manera... duele"

 Arlington vuelve a ser la ciudad más saludable de EE.UU.

Arlington vuelve a ser la ciudad más saludable de EE.UU.

 Fallece José Legrá, campeón del mundo y leyenda del boxeo español, a los 83 años

Fallece José Legrá, campeón del mundo y leyenda del boxeo español, a los 83 años

 Cinco días después de la eliminación del Mundial, Neymar abandona otro, el de póquer

Cinco días después de la eliminación del Mundial, Neymar abandona otro, el de póquer