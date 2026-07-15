Paredes, tras clasificación a la final: "Queda un pasito más, haremos lo mejor posible"

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El mediocampista del Boca Juniors señaló que fue el partido en el que Argentina tuvo mayor control y en el que mejor juego desplegó, y enfatizó que pese a ir en desventaja nunca sintió que el equipo fuera a caer.

Los argentinos Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernández (de izq. a der.) celebran su victoria en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra.

Leandro Paredes, mediocampista de la selección argentina, consideró que el triunfo de este miércoles ante Inglaterra es "único" y anticipó la final del próximo domingo ante España: "Queda un pasito más, haremos lo imposible".

"La emoción es muy grande, este sentimiento es único, queda un pasito más y haremos lo mejor posible", expresó Paredes en declaraciones a la prensa tras la victoria por 2-1 de la Albiceleste en un disputado choque ante Inglaterra.

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El mediocampista del Boca Juniors señaló que fue el partido en el que Argentina tuvo mayor control y en el que mejor juego desplegó, y enfatizó que pese a ir en desventaja nunca sintió que el equipo fuera a caer.

Consultado por la importancia de derrotar a Inglaterra, un rival con un fuerte peso histórico para los argentinos, mencionó: "Es una emoción increíble por todo lo que genera, sabemos que para nuestro país es algo único y ojalá la gente esté muy contenta".

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De cara al choque del próximo domingo ante España en busca del bicampeonato, destacó: "Soñaba con jugar una final del mundo y tener la posibilidad de jugar la segunda es algo único, uno no cae, no se da cuenta de lo que estamos haciendo, y ojalá que el domingo podamos tener otra gran alegría".