Naomi Osaka avanza a semifinales en Washington, derrotó a la italiana Elisabetta Cocciaretto

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El partido, que se extendió durante dos horas y 11 minutos, comenzó de manera complicada para Osaka, quien perdió su servicio en el primer juego.

Osaka terminó imponiéndose por 4-6, 6-4 y 6-3, resultado que le permitió alcanzar su segunda semifinal de la temporada.

Naomi Osaka aseguró su pase a las semifinales del Mubadala DC Open 2026 tras superar un complicado encuentro frente a la italiana Elisabetta Cocciaretto el viernes 31 de julio. Aunque estuvo lejos de mostrar su mejor tenis, la japonesa logró reaccionar a tiempo y remontó el partido en tres sets.



La tensión del encuentro quedó reflejada en uno de los momentos más llamativos de la jornada, cuando Osaka perdió la paciencia, lanzó su raqueta contra la cancha y posteriormente la pateó, visiblemente molesta con su desempeño.

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Osaka supera una dura prueba en el Mubadala DC Open

La tenista japonesa, tercera cabeza de serie del torneo, comenzó su participación directamente en la segunda ronda luego de quedar libre en la primera. Su debut terminó antes de lo esperado, ya que la estadounidense Ashlyn Krueger tuvo que retirarse cuando perdía por 6-3 y 3-1.

Después de aquel partido, Osaka expresó preocupación por el estado de salud de Krueger y reconoció que le habría gustado permanecer más tiempo en la cancha, especialmente porque busca acumular ritmo competitivo antes del Abierto de Estados Unidos.

El enfrentamiento ante Cocciaretto le ofreció precisamente la exigencia que estaba buscando. La italiana llegó al duelo después de conseguir importantes victorias sobre Clara Tauson y Emma Navarro, resultados que le permitieron medirse ante la ganadora de cuatro títulos de Grand Slam.

El partido, que se extendió durante dos horas y 11 minutos, comenzó de manera complicada para Osaka, quien perdió su servicio en el primer juego. Aunque recuperó rápidamente el quiebre, volvió a ceder su saque más adelante y terminó perdiendo el primer set por 6-4.

La japonesa reaccionó en las siguientes mangas y logró darle vuelta al marcador. Sin embargo, durante el encuentro mostró una frustración poco habitual en ella al arrojar su raqueta al suelo y patearla posteriormente.

Osaka terminó imponiéndose por 4-6, 6-4 y 6-3, resultado que le permitió alcanzar su segunda semifinal de la temporada. La anterior fue en el torneo de Bad Homburg, donde terminó como subcampeona.

“En el primer set tenía poca energía. Intentaba animarme y motivarme, pero sentía que algo no funcionaba”, explicó Osaka. “En el segundo set solo quería dar lo mejor de mí, aunque sabía que no estaba jugando demasiado bien”.

Durante la entrevista realizada sobre la cancha, la japonesa reconoció que atravesó una jornada especialmente difícil.

“Desde mi perspectiva, fue un partido realmente complicado”, comentó.

La tenista de 28 años acertó solamente el 47.7% de sus primeros servicios y aprovechó cinco de las 12 oportunidades de quiebre que tuvo durante el encuentro.

“Creo que mi porcentaje de primeros servicios fue bastante malo, pero quería seguir luchando y competir con toda la intensidad posible”, afirmó.

Naomi Osaka se enfrentará ahora a Alexandra Eala por un lugar en la final del torneo WTA 500 Mubadala DC Open.