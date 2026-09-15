Martes, 15 de septiembre de 2026 Anuncie con Nosotros Suscríbete
Menú
InicioDeportes › Messi se despedirá de la selección argentina en am...
Deportes

Messi se despedirá de la selección argentina en amistoso con Benín en Buenos Aires

El titular de la AFA agregó que serán invitados todos los jugadores integrantes del plantel albiceleste campeón en el Mundial de Catar en 2022 y sus familias "para que lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la selección, el último tango del mejor jugador del mundo".
Messi se despedirá de la selección argentina en amistoso con Benín en Buenos Aires
Imagen de archivo del jugador argentino, Lionel Messi.
Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
By Washington Hispanic
septiembre 15, 2026 8:57 pm

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina en el partido amistoso del 6 de octubre ante Benín a disputarse en Buenos Aires durante la próxima ventana de partidos internacionales, según anunció este martes el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

La lista de convocados para los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín incluye a Messi. Tapia dijo en un video en su cuenta de X que tendrá "la despedida que se merece el 6 de octubre" en el Monumental de Buenos Aires.

El titular de la AFA agregó que serán invitados todos los jugadores integrantes del plantel albiceleste campeón en el Mundial de Catar en 2022 y sus familias "para que lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la selección, el último tango del mejor jugador del mundo".

ANUNCIO

Messi anunció su retiro el 1 de septiembre en una carta pública en sus redes sociales en la que explicó que tomó la decisión después de la final perdida ante España en el Mundial 2026 en julio pasado y el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, en agosto.

La lista del entrenador Lionel Scaloni para los tres partidos amistosos a disputarse en el país incluye a 20 de los jugadores que participaron en el Mundial de Norteamérica 2026 como Cristian Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández o Lautaro Martínez, con el agregado de jóvenes promesas que no fueron parte del torneo como Franco Mastantuono, Agustín Giay, Román Vega o Matías Soulé.

Argentina jugará el 30 de septiembre en la ciudad de Córdoba ante Bolivia y luego se mudará a Buenos Aires para disputar dos encuentros en el Monumental, el 3 de octubre ante Burkina Faso y el 6 ante Benín, hasta ahora único partido del que se confirmó que Messi formará parte.

Clasificados
Clasificado · Vivienda
The Asbury (estudio y 1 dorm) y Pershing House (estudio, 1 y 2 dorm). Electrodomesticos eficientes,
📍 1460 Irving St NW, Washington, DC 20010
Clasificado · Vivienda
Para 1 o 2 personas, utilidades incluidas, a pocas cuadras de Georgia Ave y Dennis Ave. Personas res
Clasificado · Vivienda
Casa con buen terreno, 4 cuartos, 2 banos con basement. En Hyattsville, MD. Llamar o enviar texto. T

Noticias Relacionadas

El fútbol mexicano, bajo investigación por posibles prácticas monopólicas

El fútbol mexicano, bajo investigación por posibles prácticas monopólicas

 Cesan al Director operaciones de la FIFA que se había opuesto a privatización del Mundial

Cesan al Director operaciones de la FIFA que se había opuesto a privatización del Mundial

 Taylor Fritz conquista el Mubadala DC Open tras superar a Rafael Jódar, el triunfo es su undécimo título individual

Taylor Fritz conquista el Mubadala DC Open tras superar a Rafael Jódar, el triunfo es su undécimo título individual

 Eala hace historia al derrotar a Jessica Pegula y conquistar el Mubadala DC Open

Eala hace historia al derrotar a Jessica Pegula y conquistar el Mubadala DC Open