Messi, quinto en el Balón de Oro

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El argentino, que no acudió a la gala en Londres, soñaba con un noveno Balón de Oro, pero se tuvo que contentar con un quinto puesto.

El argentino Leo Messi finalizó quinto en las votaciones del Balón de Oro, por detrás del ganador Harry Kane, y de Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodrigo Hernández.

El argentino, que no acudió a la gala en Londres, soñaba con un noveno Balón de Oro, pero se tuvo que contentar con un quinto puesto.

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Messi llegó a estar en las quinielas para ganar el galardón, pero el hecho de jugar en una liga menor como la MLS y no conquistar el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, lastró las opciones del astro argentino.

Aun así, Messi se va con un registro espectacular y es que 19 años después de su primer podio, en 2007, cuando el premio se lo llevó Kaká, el de Rosario aún compite contra los mejores del mundo.