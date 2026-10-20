Los miembros europeos del Consejo de la FIFA exigen datos inmediatos de pagos a Infantino y sus gastos

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También solicita una copia de la grabación de la reunión del Consejo de la FIFA celebrada el pasado día 15 y de todos los materiales presentados en la misma

Los miembros europeos del Consejo de la FIFA exigen respuestas por escrito antes del 2 de noviembre sobre asuntos como un pago adicional al presidente, Gianni Infantino, que no figura en el informe económico, así como sus gastos de alojamiento en Catar y Estados Unidos, los de un alquiler en la torre Trump o la imparcialidad del presidente de la Comisión Electoral.

En una carta fechada este lunes y dirigida al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, formulan 42 cuestiones, que incluyen también el papel de Infantino en el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), la decisión de permitir jugar al estadounidense Folarin Balogun en el Mundial tras haber sido expulsado o la ampliación a 27 minutos del descanso de la final entre España y Argentina sin solicitud previa a la International Board (IFAB).

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La misiva reclama respuesta escrita y detallada a cada pregunta, con justificación, y afirma que cualquier negativa a facilitarla tendrá que justificarse igualmente, porque las preguntas necesitan respuestas ahora mismo y tampoco las futuras reformas de gobernanza pueden sustituir al escrutinio de las decisiones ya adoptadas y a la rendición de cuentas.

A la espera de contestación, también solicita una copia de la grabación de la reunión del Consejo de la FIFA celebrada el pasado día 15 y de todos los materiales presentados en la misma, confirmaron a EFE fuentes próximas al mismo.

Toma de decisión, transparencia y acceso a la información

La carta firmada por el secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, en nombre de los siete miembros europeos del Consejo, alude a informaciones recientes sobre la documentación presentada por la entidad organizadora del Mundial en Estados Unidos (FWC2026 US Inc.), que indican que el presidente de la FIFA recibió una remuneración adicional considerable que no se reveló en el informe anual de la FIFA.

En concreto pregunta por el motivo, el importe y las razones de ese pago, si fue aprobado por los órganos competentes de la FIFA y si se pagó el impuesto sobre la renta correspondiente.

Exige respuestas sobre el supuesto contrato de alquiler de siete años, por unos 4 millones de dólares, de unas oficinas en la Torre Trump de Nueva York, en el que está implicado Eric Trump, hijo del presidente de EEUU, Donald Trump, y los motivos para seleccionar a Thrive Capital, dirigida por Joshua Kushner, miembro de la familia Trump, sin un proceso de licitación pública y bajo estricta confidencialidad, para el proyecto FFE.

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En relación a esta idea para vender a inversores privados una participación de las competiciones de la FIFA, plantea a esta si puede confirmar si Infantino habría contemplado ocupar algún puesto de responsabilidad en el proyecto, que retiró ante el rechazo de las confederaciones y las federaciones.

Independencia electoral

La carta muestra su preocupación por la independencia y la imparcialidad del presidente de la Comisión Electoral de la FIFA, el suizo Bruno Chiomento, y plantea si consideraría sustituirlo para las elecciones del 18 marzo, dado que conoce a Infantino desde hace aproximadamente 20 años y que es invitado habitual en eventos y competiciones de la FIFA.

La misma inquietud muestra por la obligación de neutralidad que debe tener la administración de la FIFA ante el pleno apoyo a Infantino que expresó su secretario general y miembros de su equipo directivo tras una reunión en Rabat, el 5 de agosto, una vez retirado el proyecto FFE.

Balogun, 27 minutos de descanso en la final y el Premio de la Paz

La carta recuerda que la FIFA justificó la decisión de dejar en suspenso la sanción a Balogun, después de la llamada de Trump a Infantino, para garantizar la estabilidad y la previsibilidad y para proteger la integridad de las competiciones y cuestiona que ahora pretenda modificar el artículo que aplicó.

Pide asimismo conocer quién y por qué se decidió aumentar el descanso de la final del Mundial a 27 minutos, así como las pausas de hidratación, sin solicitud ni consulta previa a la IFAB, y de quién partió la idea de crear el Premio de la Paz de la FIFA y su concesión a Donald Trump hace un año, junto al papel que Infantino desempeñó en ello, cuando ahora la Comisión de Responsabilidad Social va a evaluar el galardón.

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El Consejo de la FIFA está cuenta con 37 miembros, 7 de ellos europeos: el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, que es vicepresidente, el húngaro Sandor Csányi, la inglesa Debbie Hewitt, el montenegrino Dejan Savicevic, el rumano Razvan Burleanu, el alemán Bernd Neuendorf y la belga Pascale Van Damme. Su próxima reunión será el 16 de diciembre en Doha.