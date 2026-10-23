Lamine Yamal vs Kylian Mbappé: cara a cara en la antesala del Balón de Oro

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Dos futbolistas demoledores, aunque por razones distintas

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, intenta superar al delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, durante el encuentro de la final de la Supercopa de España disputado el pasado 11 de enero de 2026 en Yeda (Arabia Saudí).

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, y Kylian Mbappé, emblema del Real Madrid y del combinado francés, se verán las caras este domingo en el Spotify Camp Nou, 24 horas de asistir en Londres a la gala del Balón de Oro, donde ambos aspirarán a ser coronados por primera vez.

Aunque el plazo para votar de los cien periodistas que conforman el jurado internacional del galardón terminó el 28 de septiembre, los dos futbolistas se citarán en el primer Clásico del curso, el mayor escaparate de LaLiga EA Sports, decididos a demostrar que merecen suceder a Ousmane Dembélé como el mejor jugador del planeta.

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Les avala un momento de forma espléndido. Lamine Yamal llegará a la cita con diez goles anotados y diez asistencias en doce partidos con el Barça, mientras que Mbappé acumula 12 dianas y 3 pases de gol en otros tantos encuentros con el Real Madrid.

Dos candidaturas con argumentos distintos

Dos futbolistas demoledores, aunque por razones distintas. Si en el francés es todo potencia física y efectividad en el remate, el azulgrana brilla por su creatividad y variedad de recursos en el regate y el golpeo; un finalizador letal a campo abierto, frente a un generador de juego que agudiza el ingenio en espacios reducidos.

Sin embargo, formalmente el Balón de Oro comprende la temporada anterior -del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, además del Mundial- y se decanta por tres criterios -rendimiento individual, determinación y carácter ejemplar; rendimiento y logros del equipo; clase y juego limpio- tan difusos que ambos tienen argumentos para defender su candidatura.

Cruce de declaraciones

Y así lo han hecho en unas últimas semanas de intensa campaña, con los dos protagonistas argumentando sus posiciones en múltiples entrevistas, y siendo respaldados públicamente por sus compañeros y entrenadores.

"He tenido un gran año a nivel individual. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí", resumió Mbappé en una entrevista a RFI publicada el pasado 22 de septiembre.

Y Lamine Yamal replicó en una conversación publicada por L'Equipe al día siguiente: "El Balón de Oro debería recaer en el jugador diferente, el que quieres ir a ver, el que tiene esa magia, que te hace sonreír, que te da ganas de ir al fútbol sólo para verle".

"Además, he tenido la suerte de ganar muchos títulos con el Barça y ya van dos años así. Y he podido ganar el más importante, el Mundial. Pero, por encima de todo, creo que mi forma de jugar es mi argumento más fuerte, el que me hace diferente", remató.

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Mbappé, muchos goles, pero ningún éxito colectivo

El principal argumento de Mbappé, de 27 años, son sus goles. Marcó 42 en 44 partidos con el Real Madrid, siendo el máximo realizador en LaLiga EA Sports (25) y en la Liga de Campeones (15).

Sin embargo, el francés firmó 13 de sus 15 tantos en la fase de grupos de la 'Champions', antes de caer en cuartos de final anotando en los dos partidos contra el Bayern Múnich, y en el campeonato se quedó en dos dianas en las últimas quince jornadas, aunque se perdió seis entre suplencias y lesiones, y el Madrid terminó segundo.

No estuvo presente en la eliminación frente al Albacete en los octavos de final de la Copa de Rey y llegó justo físicamente a la final de la Supercopa de España, perdida ante el Barcelona.

Con Francia, el balance es parecido. Mbappé fue el máximo goleador del Mundial con diez tantos, pero se fue de vacío en la semifinal frente a España, que supuso la eliminación gala.

Lamine Yamal se apoya en su juego y los títulos

Las credenciales de Lamine Yamal, que a sus 19 años aspira a batir la marca de Ronaldo Nazario como el ganador más joven del Balón de Oro (21), son su juego y los títulos conquistados durante el año.

Con el Barcelona marcó 24 goles y repartió 18 asistencias en 45 partidos, ganó LaLiga EA Sports y la Supercopa de España, pero cayó en los cuartos de final de la Liga de Campeones y en las semifinales de la Copa del Rey, siendo el referente azulgrana en sendos intentos de remontada, con un saldo de un gol y una asistencia entre las dos eliminatorias.

Aunque el gran aval del delantero catalán es el Mundial que ganó España en Nueva York, aunque el jugador azulgrana llegó renqueante físicamente, estuvo lejos de su mejor versión y registró un gol y una asistencia en ocho partidos.

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En cualquier caso, Mbappé y Lamine Yamal escenificarán este domingo en el Spotify Camp Nou la última entrega de una rivalidad a la que todavía le quedan muchos capítulos por escribir.