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Será la tercera vez que el torneo de selecciones más antiguo del mundo se celebre en Estados Unidos

Fotografía de archivo del 14 de julio de 2024 que muestra a los jugadores de Argentina celebrando tras ganar la final de la Copa América 2024 a Colombia, en Miami. La Copa América volverá a disputarse en Estados Unidos, entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028.

La Copa América volverá a disputarse en Estados Unidos, entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con las diez selecciones de la Conmebol y otras seis de la Concacaf, que obtendrán sus billetes por mérito deportivo en la venidera Copa Oro, informó este martes el rector del fútbol suramericano.

"En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente", dijo en un comunicado el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez.

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Será la tercera vez que el torneo de selecciones más antiguo del mundo se celebre en Estados Unidos, después de las ediciones de 2016 por el centenario de la competición, en la que se coronó Chile, y la de 2024, que ganó Argentina.

El formato, idéntico al de 2024, representa la extensión de una alianza entre Conmebol y Concacaf que fue "aprobada por los Consejos de ambas Confederaciones" y "da continuidad a la colaboración establecida en 2023", se añadió en el comunicado.

"Este acuerdo brindará a seis selecciones nacionales de Concacaf una nueva oportunidad de competir contra algunas de las mejores del mundo, al tiempo que reforzará aún más la importancia competitiva de nuestra Copa Oro Concacaf. Esperamos trabajar junto a la Conmebol, las sedes anfitrionas y otros actores clave para organizar un torneo de primer nivel", dijo por su parte el presidente de la Concacaf, el canadiense Victor Montagliani.

En la edición de 2024, las selecciones de Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica, México y Panamá representaron a la Concacaf en la Copa América.

Disputado por primera vez en 1916 bajo el nombre de Campeonato Sudamericano de Selecciones, la Copa América es el torneo entre países más antiguo del mundo.

La selección de Argentina es la más ganadora del torneo, con 16 conquistas, seguida de la uruguaya con 15.

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Venezuela y Ecuador son los únicos países de la Conmebol que no han podido coronarse en el torneo.