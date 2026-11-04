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Jorge Martín confirma su presencia en Lusail para ver "hasta dónde" puede llegar

Martín, segundo en la clasificación del Mundial de MotoGP a 44 puntos del líder, su compatriota Marc Márquez, decidió retirarse antes de la clasificación del sábado en Sepang (Malasia) para centrarse en su recuperación
Jorge Martín confirma su presencia en Lusail para ver "hasta dónde" puede llegar
Fotografía del pasado 31 de octubre, en la que puede verse al piloto español Jorge Martín en el Gran Premio de Malasia, en el circuito de Sepang.
Foto: EFE /FAZRY ISMAIL
By Washington Hispanic
noviembre 04, 2026 9:24 am

El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha confirmado su presencia en el Gran Premio de Catar de MotoGP que este fin de semana se disputa en el circuito de Lusail, para ver "hasta dónde" puede llegar físicamente.

Martín, segundo en la clasificación del Mundial de MotoGP a 44 puntos del líder, su compatriota Marc Márquez, decidió retirarse antes de la clasificación del sábado en Sepang (Malasia) para centrarse en su recuperación de la fractura sin desplazamiento del radio distal que sufrió en la carrera sprint de Phillip Island.

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El piloto de San Sebastián de los Reyes (Madrid) reconoce en la nota de prensa de su equipo que "fue una pena no poder continuar con el fin de semana en Sepang", pero que "el mero hecho de tener la oportunidad de intentarlo ya fue un logro en sí mismo".

El piloto de Aprilia, campeón del mundo de MotoGP en 2024, explicó que volvió a España para "continuar con el tratamiento" que necesita para recuperarse de la lesión y llegar a Catar en la mejor forma posible, por lo que ahora toca ver "cómo responde el cuerpo, empezar a trabajar y ver hasta dónde podemos llegar".

Su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi, tercero en la clasificación del Mundial a 67 puntos de Márquez, llega a Catar tras conseguir en Sepang su séptimo podio de la temporada en carrera esprint, mientras que en el gran premio terminó sexto.

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"La larga carrera de Malasia no fue fácil", recuerda Marco Bezzecchi, quien estar deseando resarcirse y que Catar es un circuito que le gusta "mucho" y en el que el objetivo será "hacerlo bien desde el principio", para regresar a Europa de la mejor manera posible.

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