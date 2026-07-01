El Mubadala DC Open 2026 reunirá en Washington a varias de las mayores estrellas del tenis mundial

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La edición número 57 del torneo se disputará entre el 25 de julio y el 2 de agosto en el reconocido William H.G. FitzGerald Tennis Center, ubicado en Rock Creek Park.

Frances Tiafoe, nacido en Maryland y considerado una de las principales figuras estadounidenses del circuito estará participando del Mubadala Open.

La capital del país volverá a convertirse este verano en uno de los escenarios más importantes del tenis internacional con la llegada del Mubadala DC Open 2026, torneo que reunirá a varias de las figuras más destacadas del circuito profesional masculino y femenino en una edición que promete ser una de las más competitivas de los últimos años.





Los organizadores confirmaron esta semana que el prestigioso torneo, considerado el único evento combinado categoría ATP y WTA 500 en el mundo, contará con la participación de cinco jugadores ubicados actualmente dentro del Top 10 mundial, cuatro campeones de Grand Slam, 15 jugadores dentro del Top 20 internacional y varios campeones previos del certamen disputado en Washington.





La edición número 57 del torneo se disputará entre el 25 de julio y el 2 de agosto en el reconocido William H.G. FitzGerald Tennis Center, ubicado en Rock Creek Park, consolidando nuevamente a la ciudad como uno de los grandes destinos deportivos del verano en Estados Unidos.





Según los organizadores, la demanda de boletos ha sido extraordinaria y todo apunta a que el torneo logrará vender todas sus entradas por sexto año consecutivo, reflejando el enorme crecimiento que ha experimentado este evento en el calendario internacional.





Entre las grandes figuras confirmadas en la rama masculina destaca el actual campeón defensor, el australiano Alex de Minaur, actual número seis del mundo, quien regresará a Washington con la misión de defender el título conseguido el año pasado.





También competirán nombres de primer nivel como el estadounidense Taylor Fritz, finalista del US Open en 2024; el ruso Daniil Medvedev, campeón del US Open en 2021; el canadiense Felix Auger-Aliassime, y uno de los favoritos locales, Frances Tiafoe, nacido en Maryland y considerado una de las principales figuras estadounidenses del circuito.

La competencia masculina también contará con otros reconocidos tenistas como Stefanos Tsitsipas, Tommy Paul, Kei Nishikori y varias jóvenes promesas que vienen destacando en el circuito ATP.





Por el lado femenino, el torneo presentará igualmente una cartelera de lujo encabezada por la ucraniana Elina Svitolina, actual número ocho del ranking mundial y una de las jugadoras más consistentes del año.





La japonesa Naomi Osaka, cuatro veces campeona de torneos Grand Slam y una de las jugadoras más populares del tenis mundial, confirmó también su regreso a Washington, al igual que la legendaria estadounidense Venus Williams, ganadora de siete títulos Grand Slam y una de las grandes leyendas del deporte.

La japonesa Naomi Osaka, cuatro veces campeona de torneos Grand Slam y una de las jugadoras más populares del tenis mundial, confirmó también su regreso a Washington.





Completan el cuadro femenino figuras como Marta Kostyuk, Jasmine Paolini, Anna Kalinskaya, Madison Keys y la actual campeona defensora Leylah Fernandez.

El torneo también servirá como plataforma para observar a una nueva generación de estrellas emergentes, incluyendo jóvenes talentos internacionales que harán su debut en Washington este verano, algo que añade todavía más expectativa para los aficionados.





Mark Ein, presidente del torneo, destacó que el crecimiento del Mubadala DC Open demuestra el prestigio que ha alcanzado el evento dentro del circuito mundial.





“Este año tenemos uno de los cuadros más fuertes en la historia reciente del torneo. Reunir a tantas figuras de primer nivel convierte a Washington nuevamente en uno de los epicentros del tenis internacional”, señaló.





Con una combinación de campeones consolidados, figuras históricas y nuevas promesas, el Mubadala DC Open promete ofrecer nueve días de tenis de alto nivel y reafirmar su posición como uno de los eventos deportivos más importantes del verano en Washington, D.C.



