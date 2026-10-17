El momento de la verdad para el Barça

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En diez días, el mundo del fútbol sabrá en qué punto está el Barça. La semana próxima (20 octubre) viajará a París para medirse al doble campeón de la Champions, entrenado por un viejo conocido: Luis Enrique Martínez.

Los jugadores del Barcelona celebran un gol durante durante el partido de LaLiga EA Sports que FC Barcelona y Getafe CF disputado el pasado sábado en el Camp Nou.

En los próximos diez días, el Barcelona pondrá a prueba su estado de gracia en el primer gran momento de la verdad del curso, no solo con el enfrentamiento ante el Betis, sino especialmente por su duelo ante el PSG, doble campeón de la Liga de Campeones en París, y por la disputa del clásico ante el Real Madrid.

Los azulgranas han llegado hasta mitad de octubre inmaculados, con diez victorias en diez partidos (8 en LaLiga y 2 en la Champions), 43 goles a favor y 9 en contra, y la sensación de que se adaptan a cualquier circunstancia de partido.

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Alumbrados por el descomunal momento de Lamine Yamal, determinante ante el Galatasaray con dos asistencias, al Barça parece que le da igual qué once ponga en juego. Resulta que no tenía gol y se cuestionaba la composición de su delantera con las bajas de dos nueves (Lewandowski y Ferran) y ahora es el equipo más goleador de Europa.

El equipo sin 9, máximo goleador europeo

Pero también es paradigmático que el recurso que Hansi Flick había utilizado como nueve (Raphinha), no ha jugado en los dos últimos partidos y el rendimiento del equipo tampoco se ha resentido: 7 goles (3 ante el Getafe, 4 frente al Galatasaray).

Ante los madrileños, Flick puso a un nueve puro (Gabriel Jesus) y contra los turcos a un falso nueve (Dani Olmo), que por primera vez compartió once con Fermín López.

En diez días, el mundo del fútbol sabrá en qué punto está el Barça. La semana próxima (20 octubre) viajará a París para medirse al doble campeón de la Champions, entrenado por un viejo conocido: Luis Enrique Martínez.

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Cinco días después (25 octubre) visitará el Real Madrid de Jose Mourinho el Spotify Camp Nou, en un clásico que se adivina caliente por el momento fútbolístico de unos y otros.

Los espectaculares números de Flick

Mientras tanto, Flick seguirá con sus números espectaculares, que le convierten en el entrenador con el mejor porcentaje de victorias de la historia de la entidad: 77,77%, fruto de 98 victorias en 126 partidos, un poco mejor que Luis Enrique (76,24%), Tito Vilanova (75%) y Pep Guardiola (72,47%).

El valor añadido del alemán, además de su estilo ofensivo, reside en cómo los fichajes encajan en su sistema, a pesar de que en muchos casos las incorporaciones llaman la atención al mundo futbolístico.

Esta temporada, el Barça sorprendió con la llegada de Anthony Gordon, pero más aun con la de Karim Adeyemi, la de Gabriel Jesus y la reincorporación de Joao Cancelo.

Todas esas piezas se encajan desde la perspectiva de Rodri, un fichaje que ha equilibrado más el juego en la medular, donde Pedri está más libre y permite brillar con determinación.

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Si a todos esos elementos se le suma el momento estelar de Lamine Yamal es cuando se puede comprender el inicio del Barcelona. El diez de Rocafonda acumula 12 goles y 10 asistencias desde el inicio de curso, la última una 'semirrabona' que ha dado la vuelta al mundo futbolístico.