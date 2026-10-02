El mes loco de Lamine Yamal

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Ha vivido al límite su carrera hacia el Balón de Oro, siendo determinante en cada uno de los partidos hasta sumar 11 goles y siete asistencias

El futbolista español Lamine Yamal, durante el partido contra Croacia de este martes, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones.

Desde que el mes de agosto cerró con un Barça-Rayo Vallecano hasta que septiembre está a punto de hacerlo con el partido ante Croacia, Lamine Yamal ha vivido al límite su carrera hacia el Balón de Oro, siendo determinante en cada uno de los partidos hasta sumar 11 goles y siete asistencias.

Apareció en 'Universo Valdano' y le confesó al poeta del fútbol que no había discusión y que este año es él quien merece el preciado balón dorado por todo lo que había ganado, mientras los periodistas, mucho de ellos 'boomers' y algunos de ellos votantes del premio, no acababan de entender el mensaje.

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Hablaban de los códigos no escritos en el mundo del fútbol, de llevar la modestia por bandera, recordaban los casos del argentino Leo Messi, que nunca reclamó para sí mismo el premio, pero Lamine Yamal piensa de otra manera.

Es un choque generacional entre 'boomers' y la 'Generación Z'; entre la narrativa tradicional de unos y la frescura y la sinceridad que se traslada a los mensajes en los medios y sobre todo en las redes de los más jóvenes.

Lamine Yamal lo ha detectado hace tiempo y lanza mensajes claros cada vez que le ponen un micrófono delante, muchas durante el último mes en el que él mismo se ha montado su campaña pro 'Ballon d'or'.

Habla de la autoexigencia que se impone como uno de los factores que le permiten mantener la ambición pese a los títulos conquistados a sus 19 años, de su amor al fútbol y de que vive "por y para" el fútbol.

Un tipo que se alimenta de la adrenalina, que no juega sin pensar que alguien espera algo de él, algo que también extrapola a sí mismo. "Siempre busco algo para ponerme presión y demostrarme que puedo con más y más. Es algo que sólo me da el fútbol y me encanta", insiste.

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Y luego lo demuestra sobre el terreno de juego. En el último mes ha conseguido sus mejores números de siempre: 11 goles y siete asistencias.

Todo empezó con los dos tantos anotados ante el Rayo en la goleada (5-2) del 31 de agosto. En la jornada 4 (Mestalla) regaló otros dos en el 0-5 en Valencia y tres días después anotó un gol y dio dos asistencias en el 5-1 frente al Feyenoord en el estreno de la Champions (9 de septiembre).

Continuó su buen estado ante el Levante, con dos goles de los cuatro que anotó su equipo (2-4, 13 septiembre) y tres días después frente al Racing, sumó otro más y dos asistencia en una nueva goleada de su equipo (7-2).

Antes del parón por selecciones, ayudó al equipo de Hansi Flick con un dos asistencias en el 1-3 ante el Sevilla (19 septiembre) y con 'La Roja', en los dos primeros partidos con las dos estrellas en la camiseta, Lamine Yamal ha seguido brillando.

Un gol ante Inglaterra en el 2-3 (26 septiembre) y dos más y una asistencia en el 4-1 frente a Croacia este martes. En total 11 tantos y siete pases de gol en un mes muy reivindicativo para la estrella de Rocafonda.

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Para la entrega del Balón de Oro quedan 26 días, aunque las votaciones ya estarán cerradas. Mientras tanto, Lamine Yamal seguirá alimentando su ambición con cinco partidos más: Getafe, Galatasaray, Betis, PSG y Real Madrid, un clásico el día antes del viaje a Londres donde se entregará el preciado galardón.