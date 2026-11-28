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Todo era alegría en Miami y se soñaba con que 2026 fuera un año histórico

Fotografía de archivo del 6 de diciembre de 2025 en la que se observa a Lionel Messi, del Inter Miami, y sus compañeros al celebrar con el trofeo tras la final de la Copa MLS 2025 de fútbol entre el Inter Miami CF y el Vancouver Whitecaps FC en Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.).

De tocar el cielo a estrellarse en cuestión de un año. El Inter Miami culminó este viernes su temporada tras caer eliminado en los 'playoffs' de la MLS. El desfile de tres entrenadores por el banquillo y tres trofeos perdidos en medio de un acusado déficit de competitividad resumen un 2026 que empezó con más ambición que nunca, y acaba en decepción.

Porque hace menos de un año, en diciembre de 2025, que este club celebraba el mayor éxito de su historia tras ganar ante su público la MLS Cup. Todo era alegría en Miami y se soñaba con que 2026 fuera un año histórico en el que, quizá, este joven equipo tocara por fin la gloria continental.

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Sin embargo, la marcha de jugadores clave para ese título -entre ellos Sergio Busquets y Jordi Alba-, la falta de acierto para encontrar quienes los reemplazasen y la inestabilidad de un banquillo ocupado sucesivamente por Javier Mascherano, Guillermo Hoyos desde abril y Cristian 'Kily' González a partir de septiembre lastraron al conjunto de Lionel Messi.

El astro argentino volvió a tener una temporada sobresaliente a nivel individual, que probablemente le valga su tercer MVP de la MLS consecutivo, pero solo sirvió para levantar en septiembre la Campeones Cup, un título a partido único que enfrenta a los campeones de la MLS y de la Liga MX.

Tres técnicos, tres batacazos

El año comenzó a torcerse pasado el primer mes, cuando el Inter Miami fue eliminado en marzo por la regla del gol visitante en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Nashville.

Todos en el club habían señalado en rojo esta competición como la más importante de la temporada, pero el sueño solo duró dos partidos. Ese tropiezo abrió la primera grieta en el proyecto de Mascherano, el mismo técnico que tres meses antes había conquistado la MLS Cup.

Un inicio irregular en la MLS acabó con el periplo del argentino en el banquillo. La versión oficial es que Mascherano se marchó por "motivos personales", como ya ocurrió con su predecesor, Gerardo 'Tata' Martino, aunque medios argentinos publicaron que el técnico mantenía desavenencias con la dirección deportiva.

Con Hoyos, otra figura cercana a Messi que fue nombrada inicialmente como técnico interino, la situación mejoró durante el primer mes, pero el parón por el Mundial terminó por frenar la buena inercia del Inter Miami y provocó también su salida.

La eliminación en la primera fase de la Leagues Cup, con un triunfo y dos derrotas, supuso un nuevo varapalo, y el club anunció a las dos semanas el fichaje de González como nuevo entrenador, nuevamente, otra persona con una buena relación con Messi.

Pero poco cambió. Aunque su estreno fue inmejorable, con la conquista de la Campeones Cup por 2-0 ante el Cruz Azul, un balance de cuatro triunfos, tres empates y cuatro derrotas desde entonces resultó insuficiente para un equipo con las aspiraciones del Inter Miami.

La derrota de este viernes por 1-0 ante el Columbus Crew acabó con el sueño de revalidar la MLS Cup, un hito que ningún equipo consigue desde Los Angeles Galaxy en 2012.

Un relevo fallido y una defensa vulnerable

Más allá del vaivén en la dirección técnica, el equipo pagó caro su incapacidad para reconstruir la columna vertebral tras el adiós de Busquets y Alba. El español Sergio Reguilón llegó para suplir al lateral, pero los problemas físicos le impidieron adquirir ritmo en toda la temporada.

El sustituto buscado para Busquets en el mediocentro no llegó hasta después del Mundial: Casemiro, exjugador del Real Madrid y del Manchester United, fue el elegido. Aunque tuvo un papel digno, actuó principalmente como central para tapar las carencias defensivas del equipo.

También llegaron como refuerzos de peso el guardameta Dayne St. Clair, elegido portero del año de la MLS en 2025 con el Minnesota United, y el delantero Germán Berterame. Sin embargo, ni ellos ni el resto de incorporaciones ofrecieron el rendimiento esperado.

La defensa fue, un año más, el gran talón de Aquiles del Inter Miami, aunque no solo por culpa de los zagueros. La falta de compromiso de los atacantes para presionar -especialmente cuando Messi y Suárez coincidían sobre el campo-, la ausencia de jerarquía en el centro del campo, y los errores infantiles atrás y en la portería provocaron que el club encajara 59 goles en 34 partidos de la temporada regular, cifra que lo situó como la duodécima peor defensa de la liga.

'Las Garzas' solo dejaron su portería a cero en seis partidos de la MLS, obligando casi siempre a Messi y al ataque a remar a contracorriente para rescatar puntos. El club acabó segundo de la Conferencia Este, a 17 puntos del Nashville.

Una vez consumada la eliminación, el equipo afronta ahora un invierno clave para redefinir sus objetivos deportivos de cara a 2027. Al menos, el Inter Miami logró clasificarse a última hora a la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, y la temporada 'esprint' de la MLS -un nuevo formato acortado para adaptar su calendario al de las ligas europeas- le otorgará margen adicional para hacer ajustes.

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El tiempo apremia. Messi, de 39 años, tiene contrato con el club hasta el final de 2028, y sigue siendo el eje del proyecto, pero el plazo para rodearlo de una estructura competitiva se estrecha.