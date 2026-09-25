El debut de Diego Forlán como seleccionador marca el Japón-Uruguay

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Marcará el encuentro amistoso que la Celeste y Japón disputarán este jueves en Miyagi.

Fotografía del pasado 10 de agosto, en la que puede verse al exfutbolista Diego Forlán, durante su primera conferencia de prensa tras haberse convertido en el nuevo seleccionador de la selección sub-20 de Uruguay y de la absoluta de manera interina.

El debut de Diego Forlán como seleccionador de Uruguay marcará el encuentro amistoso que la Celeste y Japón disputarán este jueves en Miyagi.

Tras convertirse en una de las principales decepciones de una Copa del Mundo en la que no superó la primera fase, el conjunto sudamericano no renovó el contrato del argentino Marcelo Bielsa y decidió iniciar un período de interinidad.

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El pasado 6 de agosto, la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció la contratación del exjugador de Villarreal y Atlético de Madrid para hacerse cargo del equipo sub-20 y de la absoluta hasta que el próximo año haya elecciones en el ente rector del balompié y posteriormente se designe al nuevo cuerpo técnico.

En su primera convocatoria, Forlán llamó a la mayoría de los futbolistas que defendieron a la Celeste en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y sumó caras nuevas, entre las que se destacan el central del Villarreal Santiago Mouriño, el centrocampista del Betis Facundo Bernal y el atacante del Getafe Martín Satriano.

Este último podría liderar el ataque de un once que no contará con el centrocampista del Real Madrid Federico Valverde, quien se perderá los tres amistosos que Uruguay disputará en Asia por un esquince de grado 3 en el tobillo izquierdo que sufrió durante el derbi contra el Atlético de Madrid este domingo, tras una dura entrada de Kang-in Lee.

Mientras tanto, Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta, convocados para el Mundial pero sin minutos en el certamen por sendas lesiones, volverían a la titularidad.

Del otro lado, el seleccionador Hajime Moriyasu contará con la mayoría de los jugadores que convocó para la Copa del Mundo, entre ellos el portero Zion Suzuki, fichado en agosto por Aston Villa.

Asimismo, tendrá por primera vez en su plantilla a Kaito Tanimura y a Kuki Matsuki, mientras que el centrocampista de Valencia Ryunosuke Sato retornó luego de no haber sido tenido en cuenta para un Mundial en el que Japón fue eliminado en dieciseisavos de final por Brasil.

Quien no estará a disposición del entrenador será Takehiro Tomiyasu, que se encuentra lesionado y no formará parte de una defensa liderada por el futbolista de Bayern Múnich Hiroki Ito. El encuentro de este jueves será el décimo que pondrá cara a cara a Japón y Uruguay en la historia.

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Ambas selecciones se enfrentaron en ocho amistosos -todos disputados en Japón- y en un encuentro de la fase de grupos de la Copa América Brasil 2019. Uruguay ganó tres de esos encuentros, el conjunto asiático se quedó con dos y los tres restantes acabaron en empate.