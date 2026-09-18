El Barça de los excesos

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Los registros del Barça en este inicio de curso son tan estratosféricos que parecen del siglo pasado, de hecho lo son, de cuando los partidos se jugaban con el doble de delanteros que de defensas y los resultados siempre eran abultados

El delantero del Barcelona Raphinha (i) celebra con Gavi tras marcar el 5-2, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga que FC Barcelona y Racing de Santander disputan hoy miércoles en el Camp Nou.

32 goles en siete partidos, el mejor arranque en LaLiga superado, con la participación coral de toda la plantilla y una sensación de superioridad que en 'can Barça' sólo se recuerda desde aquel 2009 con Leo Messi como ejecutor y Pep Guardiola de maestro de ceremonias.

Seguro que es demasiado pronto para que los 'culers' sueñen con todo eso, pero la realidad es que los registros del Barça en este inicio de curso son tan estratosféricos que parecen del siglo pasado, de hecho lo son, de cuando los partidos se jugaban con el doble de delanteros que de defensas y los resultados siempre eran abultados.

Este Barça es el espíritu de Raphinha (once goles en siete partidos) y la insolencia de Lamine Yamal, enredado con la idea del Balón de Oro; es la solvencia de Pedri, de Rodri y de Eric; la calidad de Olmo y de Fermín; la aparición de Xavi Espart y la sorprendente puesta en escena de Anthony Gordon y también de Karim Adeyemi.

Adeyemi no era una 'mistery box'

Parece que cual rey Midas, Hansi Flick convierte en oro lo que toca, y el caso de Adeyemi es paradigmático. El muniqués, de 24 años, fue la sorprendente apuesta del técnico alemán para reforzar una delantera que en pocos meses perdió a Ferran Torres (21 goles), Robert Lewandowski (19) y Marcus Rashford (14), 54 goles en total.

A poco de su llegada, los medios periodísticos recordaron las excentricidades de un jugador de 24 años, que hace dos tuvo que enfrentarse a una dura sanción judicial (450.000 euros) y a trabajos para la comunidad por la compra de una 'mistery box' en Tik Tok.

Siempre se desconoce lo que esconde el interior de esas cajas misteriosas, esa es la gracia del asunto y el paradigma de la historia. Sólo Flick parece que sabía qué esencia hay en el juego de Adeyemi, una 'mistery box' con un gran contenido como lo ha demostrado desde su llegada a Barcelona.

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Y eso que en aquella ocasión, principios del 24, la caja que la pareja del delantero compró contenía tres cuchillos, dos puños americanos, una porra extensible, una linterna y dos pasamontañas. Algunas informaciones también aseguran que en la misma había una pistola eléctrica, algo que no quedó demostrado.

Adeyemi no fue a la cárcel por no tener antecedentes. Pagó la multa y tuvo que participar en un proyecto deportivo en Dortmund llevando a cabo sesiones de entrenamiento con niños.

Al término del partido de anoche ante el Racing de Santander, el delantero azulgrana se quedó unos minutos y aún vestido de futbolista bajo el banquillo contemplando la lluvia y la mirada fijada en la grada. Acababa de protagonizar uno de sus grandes partidos: 8 remates y 8 regates, 4 ocasiones de gol, 2 penaltis forzados y una asistencia después de una imposible jugada final.

Exceso también fueron los dos magníficos goles de Joao Cancelo (el segundo considerado en propia puerta de Asier Villalibre), el triplete de Raphinha, el tanto final de Lamine Yamal y el anotado por Gabriel Jesus.

El caso del brasileño, el último en llegar, también resulta llamativo. Sin contar en el Arsenal, ha llegado al Barcelona y en tres ratos (37 minutos) ha anotado dos goles de auténtico rematador: uno ante el Feyenoord y otro anoche ante el Racing.

El récord histórico, superado

Dicen los analistas que Hansi Flick ha apostado a lo grande en estos ocho primeros partidos del curso (siete de LaLiga y uno de Liga de Campeones) antes del parón de selecciones. Su idea era poner una velocidad de crucero para asegurarse todos los puntos posibles y el Barça ya ha superado el mejor inicio de la historia tras sumar siete victorias (seis en LaLiga y una en la 'Champions').

También dicen los expertos que en esa idea tiene mucho que ver la contratación del nuevo preparador físico: Benjamin Kugel. Viejo conocido de Flick, con quien coincidió en 2014 en aquella selección alemana que ganó el Mundial de Brasil, en la que el actual técnico del Barça era ayudante de Joachim Löw. Su lema: "Cuando entres a un vestuario, deja el ego fuera".