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El equipo no volverá a jugar hasta marzo y junio de 2027

El seleccionador de Ecuador Marcelo Gallardo reacciona este martes, en un partido amistoso entre Ecuador y Bolivia en el estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil (Ecuador).

La selección de Ecuador, a las órdenes del técnico argentino Marcelo Gallardo, cerrará el año 2026 con una afición local entusiasmada después de los triunfos y buena presentación frente a Costa Rica y Bolivia, tras la pálida imagen que dejaron en el Mundial de este año.

La Tri había generado una gran expectativa para el Mundial de este año por la cantidad y calidad de sus jugadores, que habían debutado en el Mundial de Catar 2022. En la fase de grupos del torneo perdió en el debut, empató y luego ganó a Alemania.

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Sin embargo, en los dieciseisavos cayó sin pena ni gloria ante México, lo que provocó una gran desilusión entre la afición y forzó a su entonces entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, a abandonar la selección.

Además de Beccacece, renunció a la selección el atacante Enner Valencia, goleador histórico del equipo. Así llegó el turno del 'Muñeco' Gallardo, quien, en su faceta de técnico de clubes, se convirtió en el entrenador más exitoso de la historia del River Plate de su país.

Gallardo debutó con derrota 3-1 frente a Corea del Sur, lo que incrementó el desencanto de los ecuatorianos, y luego perdió por penaltis ante Japón y Panamá, tras empatar los dos partidos durante los 90 minutos.

La urgencia para enfrentar cada uno de esos encuentros llevó al debutante seleccionador a convocar la base del equipo que participó en el Mundial. Sin embargo, las dudas y críticas también alcanzaron a los jugadores que, tras ser considerados como "la generación dorada de Ecuador", dejaron de creer en ellos mismos.

La Tri se enfrentó recientemente a Costa Rica y Bolivia, cuyas estadísticas habían marcado superioridad a favor de los ecuatorianos.

Tras varios sobresaltos durante el enfrentamiento ante los ticos en la capital ecuatoriana, el cuadro local terminó imponiéndose 2-0 con algunas pinceladas de buen juego, de manera especial en la propuesta ofensiva del equipo, al que Gallardo pretende darle protagonismo en ataque.

La reaparición de La Tri en Quito, su bastión en las eliminatorias sudamericanas de los Mundiales de 2002, 2006, 2014, 2022 y 2026, convocó a unos 30.000 aficionados que, en medio de todos los inconvenientes que soporta el país, celebraron el reencuentro y la victoria del equipo.

En el último partido de la actual temporada, la exigente afición de la ciudad portuaria de Guayaquil también llegó en gran cantidad al estadio Monumental, y desafiaron los efectos de las fuertes lluvias y descargas eléctricas ocasionadas por el fenómeno de El Niño.

El discreto nivel futbolístico actual de la selección de Bolivia se ahondó más cuando entraron en acción los atacantes del equipo dirigido por Gallardo, cuyo accionar en los primeros 45 minutos valió para encender la alegría y la reconciliación con los fanáticos.

Los atacantes Jordy Caicedo, Jhon Yeboah, Kenny Arroyo y Jhon Mercado mostraron que encajarán en el exigente gusto de Gallardo, como también ocurrió con la defensa comandada por el portero Hernán Galíndez, Willian Pacho, Piero Hincapié y el centrocampista Moisés Caicedo, entre otros.

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Ecuador no volverá a jugar hasta marzo y junio de 2027 con motivo de las primeras fechas FIFA. Después, desde septiembre, se jugarán las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2030 y, posteriormente, se disputará la Copa América de 2028.