Eala hace historia al derrotar a Jessica Pegula y conquistar el Mubadala DC Open

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La filipina protagonizó una espectacular remontada para derrotar a Pegula, máxima favorita del torneo y antigua campeona en Washington

El triunfo coronó una semana inolvidable para la joven estrella. En los cuartos de final eliminó a la número 10 del mundo, Elina Svitolina, y posteriormente venció en las semifinales a Naomi Osaka, ubicada en el puesto 13.

Alexandra Eala se proclamó campeona del Mubadala DC Open el lunes por la noche, luego de imponerse en una emocionante final a la estadounidense Jessica Pegula.



La joven tenista de 20 años escribió una página histórica para el deporte de su país al convertirse en la primera representante de Filipinas en conquistar un título del circuito profesional de la WTA.

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Eala protagonizó una espectacular remontada para derrotar a Pegula, máxima favorita del torneo y antigua campeona en Washington, con parciales de 4-6, 6-4 y 6-0.

El partido por el campeonato, correspondiente a un torneo de categoría WTA 500 disputado sobre las canchas duras de la capital estadounidense, tuvo que completarse durante dos jornadas debido a las constantes interrupciones provocadas por la lluvia.

Eala, quien llegó al torneo ubicada en el puesto número 28 del mundo, ascendería hasta la vigésima posición del ranking, la mejor clasificación de su carrera hasta el momento.

El encuentro comenzó de manera favorable para Pegula. Tras una demora de más de tres horas por las condiciones meteorológicas, la estadounidense se adjudicó el primer set por 6-4.

La ex campeona logró resistir tres de las cuatro oportunidades de quiebre que enfrentó. Uno de los momentos decisivos ocurrió cuando el marcador estaba igualado 4-4 y Pegula consiguió mantener su servicio después de estar abajo 15-40. Posteriormente quebró el saque de Eala y cerró la manga inicial.





El público se entrega a Eala

La filipina reaccionó con autoridad en el segundo parcial, especialmente gracias a la efectividad de su servicio. Ganó los 16 puntos que disputó con su primer saque y no permitió que Pegula contara con una sola oportunidad de quiebre.

Cuando la estadounidense servía para mantenerse en el set con el marcador 4-5, Eala aprovechó su única posibilidad de romper el servicio. Ese mismo punto le permitió quedarse con la manga por 6-4 y obligar a disputar un tercer set.

Aunque la reprogramación del partido dejó numerosos asientos vacíos en las zonas superiores del estadio, los aficionados que regresaron manifestaron claramente su respaldo a la joven filipina.

Los gritos de apoyo hacia Eala aumentaron a medida que avanzaba el encuentro. Su energía, personalidad y la posibilidad de presenciar un momento histórico hicieron que gran parte del público se inclinara por ella, a pesar de que Pegula era la representante local y ya había ganado anteriormente el torneo.

Al finalizar el partido, Pegula reconoció tanto el nivel de la nueva campeona como el entusiasmo que genera entre sus seguidores.

“Eres una jugadora increíble. Los aficionados te acompañan a todos los lugares donde compites. No es divertido enfrentarse a eso, pero agradezco el ambiente tan especial que crearon”, expresó la estadounidense.

Eala respondió al respaldo de las tribunas con una actuación dominante en el set definitivo.

La filipina quebró el servicio de Pegula para colocarse 2-0 y volvió a hacerlo para ampliar su ventaja a 4-0. Desde ese momento controló completamente el partido y ganó seis juegos consecutivos para cerrar la manga por un contundente 6-0.

Pegula comenzó a cometer numerosos errores y tuvo dificultades para sostener los intercambios desde el fondo de la cancha. Eala, por su parte, aprovechó cada oportunidad y ganó 24 de los 32 puntos disputados durante el último parcial.

Con ventaja de 5-0 y tres puntos para campeonato, la filipina necesitó una segunda oportunidad para sellar la victoria. El partido terminó cuando un revés de Pegula salió por el costado de la cancha.

Eala cayó de rodillas sobre la superficie de cemento, visiblemente emocionada. Poco después, ya sentada en su silla, realizó una llamada telefónica mientras repetía sorprendida: “Dios mío, Dios mío”, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de conseguir.

El triunfo coronó una semana inolvidable para la joven estrella. En los cuartos de final eliminó a la número 10 del mundo, Elina Svitolina, y posteriormente venció en las semifinales a Naomi Osaka, ubicada en el puesto 13.

En su primera participación en el torneo de Washington, Eala acumuló más de siete horas de competencia antes de disputar la final.

Para Pegula, la derrota significó el final de su intento por conquistar su tercer título de la temporada 2026. De haberlo logrado, habría igualado a Aryna Sabalenka y Mirra Andreeva como las jugadoras con más campeonatos obtenidos durante el año.

Pegula sufrió así una dolorosa derrota en el mismo escenario donde, en 2019, había levantado el primer trofeo de su carrera profesional.🖼️

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