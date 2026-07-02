Con triunfo ante Bosnia y Herzegovina, Pochettino alimenta el sueño de Estados Unidos en el Mundial de futbol

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Estados Unidos viajará a Seattle para medirse el próximo 6 de julio con una Bélgica que obró una milagrosa remontada de 0-2 a 3-2 ante Senegal.

Malik Tillman anotó el segundo gol de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina en partido del Mundial 2026 jugado en San Francisco.

La selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino ganó este miércoles por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium de San Francisco y selló el billete para los octavos de final del Mundial del que es anfitriona, en los que se medirá con Bélgica.



Con Pochettino en el banquillo y los goles de Folarin Balogun, expulsado en la segunda mitad y baja en octavos, y de Malik Tillman, Estados Unidos logró la segunda victoria de su historia en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

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Estados Unidos viajará a Seattle para medirse el próximo 6 de julio con una Bélgica que obró una milagrosa remontada de 0-2 a 3-2 ante Senegal.

Bosnia, que había logrado el mejor resultado deportivo de su historia al llegar a la fase de eliminación directa, se despidió del Mundial en el que podría ser el último partido del legendario delantero Edin Dzeko como internacional.

Estados Unidos pasó de la euforia por tomar ventaja de la mano de Balogun a la desesperación cuando su delantero se despidió expulsado con roja directa en el minuto 64. Pero aguantó, y acabó celebrando.

Fue cuestión de centímetros si Bosnia se salvó del 1-0 pasada la media hora, cuando Estados Unidos recuperó en la línea de tres cuartos y Balogun fulminó al portero con un gran disparo de zurda. El delantero del Mónaco recibió el pase cuando estaba en fuera de juego y el Levi's Stadium tuvo que interrumpir las celebraciones.

Solo fue cuestión de tiempo. Porque Bosnia, en el intento de ralentizar el ritmo del encuentro, cometió otro fallo en salida de balón y esta vez Estados Unidos la castigó. Tyler Adams jugó un balón vertical que, tras dos rebotes en el área de penalti, Balogun aprovechó para sellar el 1-0.

El delantero del Mónaco celebró su tercer gol en este Mundial al estilo de LeBron James y solo el larguero le impidió anotar el doblete antes del descanso.

Roja a Balogun y susto

Vivía el mejor momento de forma de su carrera Balogun, pero cuando el partido parecía encarrilado para Estados Unidos, cometió una falta tan involuntaria como peligrosa ante Tarik Muharemovic, al pisarle el tobillo provocando una vistosa torsión. El árbitro lo revisó y le enseñó la roja.

Comenzó un nuevo partido para Estados Unidos. Una prueba de sufrimiento ante el empuje final de Bosnia, que lo dio todo pese a perder por lesión a su gran líder, Edin Dzeko.

Se asustó Estados Unidos ante unos disparos de Bosnia desde el límite del área, pero en una de sus transiciones consiguió una falta directa desde el límite del área que Tillman transformó con calidad en el 79 para acabar con el sufrimiento.

Fue el 2-0 que disparó la euforia del Levi's Stadium y que envió a Estados Unidos de vuelta a Seattle para medirse con Bélgica en los octavos de final.

- Ficha técnica:

2. Estados Unidos: Matt Freese; Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson; Sergiño Dest (Berhalter, m.87), Malik Tillman, Tyler Adams, Alex Freman; Weston McKennie (Reyna, m.98), Christian Pulisic (Pepi, m.88) y Folarin Balogun.

Seleccionador: Mauricio Pochettino.

0. Bosnia: Nikola Vasilj; Stjepan Radeljić, Nikola Katic (Memic, m.75), Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac (Tabakovic, m.75); Amar Dedić, Ivan Sunjic (Tahirovic, m.51), Armin Gigović (Bajraktarevic, m.51), Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko (Mahmic, m.51).

Seleccionador: Sergej Barbarez.

Goles: 1-0, m.45: Balogun. 2-0, m.82: Tillman.

Árbitro: Raphael Claus (BRA). Expulsó con roja directa a Balogun (m.64) y amonestó con amarilla a Radeljic (m.79).

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial disputado en el Levi's Stadium de Santa Clara, ante cerca de 68.000 espectadores.