Arlington vuelve a ser la ciudad más saludable de EE.UU.

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Por noveno año consecutivo, Arlington lidera un ranking nacional que mide actividad física, parques, transporte y salud pública.

Residentes realizan actividades al aire libre en un parque urbano de Arlington, Virginia. Ilustración generada con inteligencia artificial; no representa un parque, programa o grupo específico.

Arlington, Virginia, volvió a ocupar el primer lugar entre las ciudades más saludables y físicamente activas de Estados Unidos, según la edición 2026 del American Fitness Index, publicada por el American College of Sports Medicine.

Es el noveno año consecutivo en que Arlington encabeza la clasificación. Washington, D.C., quedó en segundo lugar, seguido por Minneapolis, Seattle y Denver. El estudio analiza las 100 ciudades más grandes del país mediante 35 indicadores relacionados con la salud de sus residentes, la infraestructura urbana y las condiciones ambientales.

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No se trata solamente de ir al gimnasio

El ranking no cuenta cuántas personas tienen membresías en gimnasios ni cuántas carreras se organizan durante el año.

Los investigadores evalúan factores como los niveles de actividad física, las tasas de obesidad y enfermedades crónicas, el acceso a parques, las rutas para caminar o andar en bicicleta, el transporte público y la facilidad con la que una persona puede incorporar movimiento a su vida cotidiana.

Arlington obtuvo el primer lugar general por su combinación de buenos resultados en salud personal y un entorno que facilita caminar, usar transporte público, visitar parques y realizar actividades recreativas.

Washington, D.C., se mantuvo en la segunda posición nacional. La capital destacó especialmente en la categoría de comunidad y medioambiente, que considera elementos como parques, senderos, transporte, accesibilidad y diseño urbano.

¿Por qué Arlington sigue ganando?

La fortaleza de Arlington no depende de una sola iniciativa.

El condado tiene una red amplia de parques, senderos, aceras y opciones de transporte que permiten que muchas personas caminen o utilicen bicicletas para actividades cotidianas. La cercanía entre viviendas, oficinas, comercios y estaciones de Metro también reduce la necesidad de utilizar un automóvil para cada traslado.

La presidenta del consejo asesor del índice, Stella Volpe, explicó que las ciudades mejor clasificadas no solamente aconsejan a sus residentes hacer ejercicio. También crean condiciones para que la actividad física forme parte de la rutina diaria.

Esto puede incluir algo tan sencillo como caminar hasta una estación de Metro, ir a una tienda cercana o utilizar un sendero para llegar al trabajo.

El informe sostiene que las ciudades mejor posicionadas presentan, en general, menores tasas de obesidad y enfermedades crónicas, mayor actividad física y un acceso más amplio a infraestructura recreativa.

D.C. también permanece entre las mejores

Washington se mantiene en el segundo lugar desde 2023.

La capital cuenta con numerosos parques, senderos, instalaciones recreativas y opciones de transporte público. Esos recursos pueden facilitar una vida más activa, incluso para personas que no realizan entrenamientos tradicionales.

La clasificación también refleja que las decisiones sobre urbanismo y transporte pueden tener efectos directos en la salud pública.

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Una ciudad donde es seguro caminar, cruzar una avenida, utilizar una bicicleta o llegar fácilmente a un parque ofrece más oportunidades de actividad física que una comunidad diseñada casi exclusivamente para automóviles.

El ranking no significa que todos tengan las mismas oportunidades

Aunque Arlington y D.C. se encuentran en los primeros lugares, el reconocimiento no significa que todos los residentes tengan el mismo acceso a alimentos saludables, atención médica, parques seguros o instalaciones deportivas.

El informe nacional advierte que la inseguridad alimentaria aumentó por segundo año consecutivo. Noventa y nueve de las 100 ciudades estudiadas reportaron un incremento, y el promedio nacional superó el 14% de la población.

También existen diferencias entre vecindarios.

Una familia puede vivir en una ciudad altamente clasificada y, aun así, enfrentar barreras relacionadas con el costo de los programas deportivos, horarios laborales extensos, transporte, cuidado infantil o falta de información en español.

Para muchas familias latinas, especialmente aquellas con trabajos físicamente exigentes o múltiples empleos, “mantenerse activo” no siempre significa acudir a un gimnasio. También puede depender de contar con espacios públicos accesibles, seguros y gratuitos.

Una oportunidad para conocer los recursos locales

El reconocimiento puede servir como recordatorio de que Arlington y Washington ofrecen numerosos recursos públicos que los residentes pueden utilizar.

Entre ellos se encuentran parques, centros recreativos, piscinas, senderos, canchas deportivas, clases comunitarias y programas para niños, adultos y personas mayores.

Algunos programas requieren pago o inscripción, pero otros son gratuitos o tienen tarifas reducidas para residentes elegibles. Las familias deben consultar directamente con el gobierno local para verificar precios, horarios y requisitos.

El acceso a la información es particularmente importante para residentes que no hablan inglés con fluidez. Los gobiernos locales mantienen servicios de interpretación y, en algunos casos, materiales en español, aunque la disponibilidad puede variar según el programa.

Más que un título

El American Fitness Index no pretende determinar quiénes son los residentes “más atléticos”.

Su propósito es comparar qué tan bien las ciudades crean condiciones que favorecen una vida saludable.

Arlington ha logrado mantenerse en el primer lugar durante nueve años, pero el informe también señala que ninguna ciudad está libre de desafíos. La inseguridad alimentaria, la calidad del aire y las diferencias económicas siguen afectando la salud de millones de personas.

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El resultado coloca nuevamente al DMV entre las regiones urbanas mejor evaluadas del país, pero también deja una pregunta abierta: si existen tantos parques, senderos y programas, ¿todos los residentes pueden realmente beneficiarse de ellos?