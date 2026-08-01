Alexandra Eala elimina a Svitolina y se cita con Naomi Osaka en las semifinales del Mubadala DC Open

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La victoria representa además el sexto triunfo de Eala frente a una rival ubicada entre las diez mejores del mundo durante este año.

La jugadora filipina logró consolidar esa diferencia al conservar su saque en el sexto juego.

Alexandra Eala consiguió una de las victorias más importantes de su temporada al imponerse con autoridad por 6-3 y 6-4 ante Elina Svitolina, segunda cabeza de serie del Mubadala DC Open, en los cuartos de final disputados en Washington.



Con este triunfo, la tenista filipina mantiene un registro perfecto de 2-0 frente a la campeona de las Finales de la WTA de 2018. Eala ya había derrotado anteriormente a Svitolina en los cuartos de final del Abierto de Berlín, curiosamente con el mismo marcador de 6-3 y 6-4.

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La victoria representa además el sexto triunfo de Eala frente a una rival ubicada entre las diez mejores del mundo durante este año y le permitió alcanzar su tercera semifinal de la temporada en el circuito de la WTA.

La filipina, quien también conquistó este año el título del Lexus Birmingham Open, torneo correspondiente a la categoría WTA 125, se enfrentará ahora a Naomi Osaka por un lugar en la final del certamen de Washington.

“Por supuesto, es una jugadora que ha conseguido muchísimo en su carrera”, comentó Eala sobre Osaka después de superar a Svitolina.

“Ha dejado una huella muy importante tanto dentro como fuera de la cancha por muchas razones. Le tengo un enorme respeto por todo lo que representa”, añadió.

El primer set estuvo marcado por las constantes rupturas de servicio. Los primeros cinco juegos terminaron con quiebres, hasta que Eala tomó una ligera ventaja de 3-2.

La jugadora filipina logró consolidar esa diferencia al conservar su saque en el sexto juego. Poco después volvió a presionar el servicio de Svitolina al adelantarse 30-0, aunque la ucraniana reaccionó con cuatro puntos consecutivos para ganar por primera vez uno de sus juegos de servicio.

Svitolina, de 31 años, tuvo una gran oportunidad para cambiar el rumbo del set cuando dispuso de tres puntos de quiebre en el octavo juego. Sin embargo, Eala respondió con firmeza y ganó cinco puntos consecutivos para mantener su saque.

La filipina aprovechó ese impulso en el siguiente juego, volvió a quebrar el servicio de su rival y cerró la primera manga en apenas 43 minutos.

Uno de los factores decisivos fue la efectividad de Eala al devolver el saque. La filipina ganó 24 puntos al resto, frente a solamente 13 de Svitolina, actualmente número 10 del ranking mundial.

El segundo set comenzó de forma similar al primero, con Svitolina rompiendo el servicio de Eala en el juego inicial. La filipina respondió de inmediato y consiguió tres oportunidades de quiebre en el segundo juego, pero la campeona vigente del Abierto de Italia logró salir del apuro y tomó ventaja de 2-0.

A partir de ese momento, ambas jugadoras encontraron mayor estabilidad con sus servicios y ganaron con comodidad los siguientes tres juegos. Svitolina mantuvo una ventaja de 3-2, pero Eala volvió a cambiar el desarrollo del partido en el sexto juego y comenzó la reacción que finalmente le permitiría asegurar la victoria.