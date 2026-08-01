Alejandro Tabilo elimina a Ben Shelton y avanza a su primera semifinal ATP 500

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La clasificación representa la tercera semifinal de Tabilo en la temporada 2026. También es la segunda vez que llega a esta instancia en apenas tres participaciones en torneos ATP durante el año.

Tabilo, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial, logró así la victoria más importante de su carrera sobre superficie dura.

Alejandro Tabilo protagonizó una de las grandes sorpresas de la semana en Washington al derrotar este sábado al estadounidense Ben Shelton, segundo favorito del torneo, por 4-6, 7-5 y 6-4. Con esta remontada, el tenista chileno aseguró su boleto a las semifinales del Mubadala DC Open, donde se medirá ante el español Rafael Jodar.

Tabilo, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial, logró así la victoria más importante de su carrera sobre superficie dura. El resultado también le permitió alcanzar por primera vez una semifinal de un torneo ATP 500 en este tipo de cancha.

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Además, fue su primer triunfo del año frente a un rival clasificado entre los diez mejores del mundo y el cuarto de su trayectoria ante un integrante del Top 10.

La clasificación representa la tercera semifinal de Tabilo en la temporada 2026. También es la segunda vez que llega a esta instancia en apenas tres participaciones en torneos ATP durante el año, después de haber alcanzado la ronda de los cuatro mejores en Bastad.

El partido estuvo cargado de intensidad y cambios de dominio. Shelton se quedó con el primer set por 6-4, pero el chileno mantuvo la calma, elevó su nivel en los momentos decisivos y consiguió igualar el encuentro al imponerse 7-5 en la segunda manga.

Shelton, número ocho del mundo, llegó a los cuartos de final después de vencer al francés Ugo Humbert por 6-7 (3), 6-3 y 6-4, y al estadounidense Martin Damm por 6-4, 4-6 y 6-4.

En el set definitivo, Tabilo aprovechó mejor sus oportunidades y mostró gran fortaleza mental para cerrar el partido por 6-4.

Uno de los momentos más espectaculares del encuentro se produjo cuando el marcador estaba 3-3 en el tercer set. Tabilo ejecutó un impresionante golpe entre las piernas, conocido como “tweener”, que terminó convertido en un globo ganador. La jugada fue recibida con una gran ovación y rápidamente fue considerada una de las mejores del torneo y posiblemente una de las más destacadas de la temporada.

El chileno había iniciado su camino hacia las semifinales con una victoria por 6-3 y 7-6 (6) frente al francés Terence Atmane. Posteriormente, superó un exigente duelo ante el neerlandés Tallon Griekspoor por 7-6 (3), 4-6 y 6-4.

Shelton, número ocho del mundo, llegó a los cuartos de final después de vencer al francés Ugo Humbert por 6-7 (3), 6-3 y 6-4, y al estadounidense Martin Damm por 6-4, 4-6 y 6-4.

La derrota en Washington complica el panorama de Shelton de cara al Masters 1000 de Canadá, que se disputará en Montreal. El estadounidense deberá defender 1,000 puntos obtenidos por haber conquistado el título el año pasado.

Una eliminación temprana en ese torneo podría poner en peligro su permanencia entre los diez mejores jugadores del ranking mundial durante las próximas semanas.

Para Tabilo, en cambio, la victoria confirma uno de los mejores momentos de su temporada y le brinda una nueva oportunidad de luchar por una final de alto nivel en el circuito profesional.