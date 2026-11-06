Alcaraz se mantiene firme en un Masters 1.000 de París donde caen los favoritos

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El español ha ganado en tres de los cuatro duelos contra el transalpino, al que no se mide desde Wimbledon de 2023.

El tenista español Carlos Alcaraz tras su debut ante el estadounidense Alex Michelsen en el ATP Paris Masters cerca de Paris, Francia.

El español Carlos Alcaraz avanzó a octavos de final del Masters 1.000 de París, del que ahora es el máximo favorito tras haber caído eliminados el alemán Alexander Zverev, número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, el hombre que más victorias cuenta en este torneo, y el ruso Daniil Medvedev, que sumaba una buena racha.

El número 3 del ránking encadenó su sexta victoria, al derrotar en su debut en París al estadounidense Alex Michelsen, 35 del mundo, 7-6(4) y 6-3, para meterse en octavos de final del Masters 1.000 de París por cuarta vez.

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Alcaraz se medirá por un puesto en cuartos, su mejor clasificación en este torneo, contra el italiano Matteo Berrettini, verdugo del francés Ugo Humbert, finalista en 2024, por 7-6(3) y 7-5.

El español ha ganado en tres de los cuatro duelos contra el transalpino, al que no se mide desde Wimbledon de 2023.

Tras su temprana derrota en Shanghái, Alcaraz ha dado muestras de un gran potencial y llegó a París tras haber conquistado en Viena, también bajo techo, su cuarto torneo del año, dando muestras de que ha dejado atrás la lesión de muñeca que le mantuvo alejado de las pistas cuatro meses.

"Sabía que no iba a ser un partido fácil, ya en Tokio, donde las condiciones me favorecían más, me lo puso difícil. Aquí sabía que sería complicado, tiene un gran saque y juega muy plano", señaló.

Alcaraz también señaló que le costó adaptarse a una pista en la que ni siquiera había entrenado, ya que los días previos lo hizo en otras instalaciones de la Federación francesa.

"No había tocado las pistas y eso lo ha hecho el doble de difícil, hay que estar concentrado en todo momento, en cada golpe", señaló.

"Creo que lo he hecho todo muy bien, muy correcto, sobre todo he estado fuerte cuando las dificultades han venido y las he sabido solventar de manera muy buena, estoy contento por ello", aseguró.

El español tiene una buena oportunidad de apuntarse en París uno de los pocos torneos que le faltan, donde el año pasado cayó en su debut contra el británico Cameron Norrie y hace dos en su segundo partido frente al ruso Roman Safiullin.

Michelsen, de 22 años, no se lo puso fácil y obligó a Alcaraz a batallar durante 1 hora y 42 minutos, pero acabó sucumbiendo ante el empuje del español.

Alcaraz, que nunca ha perdido contra un tenista más joven que él y que esta temporada no ha caído en su debut en ningún torneo, se coloco con ventaja en el primer set, pero el estadounidense logró equilibrar la desventaja y forzar un juego de desempate en el que llegó a mandar 4-1. Pero el español encadenó siete puntos consecutivos para cerrar el parcial.

En el segundo su tenis fue más ofensivo y Michelsen tenía más problemas para ganar su saque, hasta que se lo arrebató en el octavo, para cerrar el partido en el siguiente.

Alcaraz se encuentra como gran favorito del torneo junto al estadounidense Ben Shelton, cuarto del mundo.

El resto de las grandes estrellas fueron despidiéndose a las primeras de cambio.

Zverev, que se estrenaba como número 1 del mundo, cayó frente al italiano Lorenzo Musetti, 7-6(5) y 6-2 y se mostró molesto con el trato recibido tras alcanzar el primer puesto del ránking.

"Desde hace un par de días estoy cabreado. Llegar al número 1 del mundo es algo con lo que todos sueñan. Pero tengo la impresión que soy el único de la historia que tengo que explicar por qué soy número 1. Creo que merezco estar donde estoy. Pero cuando tienes que justificarlo tantas veces, es molesto", señaló.

Djokovic, que con 51 victorias y siete títulos es el gran dominador del torneo, se vio sorprendido por el australiano Rinky Kijikata, 83 del mundo, procedente de la fase previa, 2-6, 6-3 y 6-3."He perdido el control del partido", reconoció el serbio de 39 años, que no podrá acudir al Torneo de Maestros en el que solo ha faltado una vez en 20 años.

Medvedev, ganador en 2020, sucumbió ante el peruano Ignacio Buse, 6-4 y 6-4.

Solo Shelton, que había conseguido su clasificación este martes para octavos de final sigue adelante entre los grandes favoritos. Se medirá este jueves contra el francés Arthur Rinderknech, verdugo del italiano Mattia Bellucci.

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Shelton y Alcaraz sólo podrán cruzarse en la final del próximo domingo.