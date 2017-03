YouTube pierde a grandes anunciantes

A

T&T, Verizon y otros grandes anunciantes suspenderán sus campañas de publicidad en YouTube, de Google, luego de descubrir que sus marcas aparecían junto a videos que promueven el terrorismo y otros temas perturbadores.

El creciente boicot coloca a Google en una situación que amenaza con costarle cientos de millones de dólares.

La popularidad de YouTube se deriva de su enorme archivo de videos de varios temas, que van desde pulcros clips de televisión hasta crudos discursos publicados por personas que critican a los homosexuales.

Pero tal diversidad en las selecciones permite periódicamente que los anuncios aparezcan junto a videos que las campañas de publicidad encuentran de mal gusto, pese a los esfuerzos de Google por evitar que suceda eso.

Google depende ampliamente de programas automatizados para colocar anuncios publicitarios en videos de YouTube porque el trabajo es demasiado para ser manejado por humanos. En la actualidad cada minuto se suben aproximadamente 400 horas de video a YouTube.

A principios de la semana, Google prometió incrementar sus esfuerzos para bloquear anuncios en videos “de odio, ofensivos o discriminatorios”.

“Sabemos que esto es inaceptable para los anunciantes y agencias que ponen su confianza en nosotros”, escribió el martes en un blog Philipp Schindler, director comercial de Google.

Como parte de la solución al problema, Schindler prometió contratar un “número significativo” de empleados para revisar los videos de YouTube y etiquetarlos como inapropiados para anuncios publicitarios. Vaticinó además que YouTube sería capaz de atender las preocupaciones de los anunciantes a través de los avances recientes de Google en inteligencia artificial.

Pero esa promesa hasta ahora no ha apaciguado a AT&T, Verizon Communications y una creciente lista de anunciantes entre los que están Volkswagen, Audi, HSBC Holdings, el Royal Bank of Scotland y L’Oreal.

“Estamos profundamente preocupados de que nuestros anuncios pudieran haber aparecido junto a contenido de YouTube que promueve terrorismo y odio”, dijo AT&T en un comunicado. “Hasta que Google pueda asegurar que esto no sucederá nuevamente, estamos retirando nuestros anuncios de las plataformas de Google que no son de búsqueda”.

Al extender su prohibición a todo más allá de los resultados de búsqueda de Google, AT&T está retirando sus anuncios de más de dos millones de sitios web que dependen de Google para enviar anuncios a sus páginas.

En su comunicado, Verizon dijo que decidió retirar anuncios publicitarios de YouTube para proteger su sitio web mientras investiga los “vínculos débiles” entre sus socios publicitarios digitales.