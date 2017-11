Uber sella acuerdo de inversión multimillonaria con SoftBank

E

l conglomerado japonés de tecnología y telecomunicaciones SoftBank alcanzó un acuerdo con Uber para invertir miles de millones de dólares en la compañía de transporte de personas.

Uber Technologies Inc. confirmó el domingo la inversión en un comunicado sin abundar en detalles.

Sin embargo, una persona enterada del acuerdo dijo a The Associated Press que SoftBank Group comprará unos mil millones de dólares de nuevas acciones de Uber, después buscará adquirir papeles a inversionistas y empleados de Uber para conjuntar una participación de 14% en la compañía. Uber alcanza una capitalización de mercado de 68.500 millones de dólares, aunque las ofertas de compra de acciones se basarán en una valoración más baja, así que se desconoce el total del acuerdo multimillonario, señaló la persona que solicitó el anonimato debido a que no se habían difundido detalles del acuerdo.

Uber dijo en su comunicado que alcanzó un acuerdo con un consorcio encabezado por SoftBank y Dragoneer Investment Group. El acuerdo constituye un voto de confianza en el potencial de Uber y “contribuirá a impulsar nuestras inversiones en tecnología y nuestra continua expansión en el interior como el exterior, al tiempo que se fortalece nuestro gobierno corporativo”, afirmó la empresa de transporte.

La medida también allana el camino para que Uber, que figura entre las firmas tecnológicas de mayor valor de mercado en el mundo, venda acciones al público. Según el acuerdo, la oferta pública inicial tendrá lugar antes de que concluya 2019.

El acuerdo era esperado desde hace tiempo y fue anunciado en octubre, pero se demoró debido al gobierno corporativo y una disputa en tribunales entre el inversionista Benchmark Capital y Travis Kalanick, quien dejó la dirección general de Uber. Ambas partes pusieron fin a su disputa el domingo, lo que abrió el camino a la inversión de SoftBank, dijo la persona.