Trump y secretario de Justicia elevan el tono de su disputa

El secretario de Justicia de EEUU, Jeff Sessions, habla en conferencia de prensa en Cleveland, Ohio, 22 de agosto de 2018. (AP Foto/Tony Dejak)

AP

Washinton Hispanic

El presidente Donald Trump elevó el viernes el tono de su disputa con el secretario de Justicia Jeff Sessions, a quien pidió que investigue una larga lista de quejas contra los demócratas y los fiscales que investigan a su gobierno.

Trump tuiteó que Sessions debe “investigar toda la corrupción del ‘otro lado’”. Añadió: “Vamos, Jeff, tú puedes, ¡el país espera!”

Los dos hombres intercambian golpes desde hace varios días.

En una entrevista con el programa “Fox and Friends” que salió al aire el jueves, Trump acusó a Sessions de no tomar el mando de su propio departamento. En su réplica, Sessions dijo que el Departamento de Justicia no se dejará “influenciar indebidamente por consideraciones políticas”.

Por otra parte, Trump volvió a quejarse de que las compañías que manejan las redes sociales “acallan a millones de personas”.

“No pueden hacerlo, aunque signifique que debemos seguir escuchando Noticias Falsas como CNN, cuyos ratings han caído gravemente ¡La gente tiene que descubrir qué es real y qué no, sin censura!”

Recientemente, muchas redes sociales vedaron a Alex Jones, un propalador de teorías conspirativas a través de su programa “Infowars”. Jones está siendo juzgado por decir que la masacre de niños en la escuela primaria Sandy Hook en 2012 fue un montaje.

Trump apareció en el programa de Jones durante la campaña de 2016 y elogió su “asombrosa” reputación.