Trump lanza nuevas críticas por investigación sobre Rusia

E

l presidente estadounidense Donald Trump expresó de nuevo su frustración el domingo sobre las pesquisas a los supuestos vínculos entre allegados a su campaña y funcionarios del gobierno ruso, al señalar vía Twitter que “los hechos están surgiendo” sobre los nexos entre Rusia y su rival en los comicios presidenciales Hillary Clinton.

“¡HAGAN ALGO!”, escribió Trump en uno de cinco tuits que publicó por la mañana.

Los mensajes se dan luego que CNN reportara la noche del viernes que un jurado investigador en Washington había aprobado los primeros cargos en la pesquisa criminal sobre los nexos con Rusia que encabeza el fiscal especial Robert Mueller.

The Associated Press no ha confirmado el reporte de CNN.

Ty Cobb, miembro del equipo legal de Trump, dijo que el mandatario no se refería a los reportes de CNN.

“Contrario a lo que muchos han sugerido, los comentarios de hoy del presidente no están relacionados con las actividades del fiscal especial, con quien él sigue cooperando”, aseguró Cobb en un comunicado.

Trump y la Casa Blanca insisten en que no hubo colusión entre su campaña presidencial y Rusia. Ambos apuntan a Clinton y han insinuado que la verdadera historia de colusión con Rusia es la venta de uranio a Moscú cuando Clinton fungía como secretaria de Estado.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han concluido que Rusia interfirió con los comicios para beneficiar a Trump, un hallazgo que el mandatario no acepta del todo. Mueller y el Congreso están investigando el asunto.

En sus tuits, Trump hizo referencia al hecho de que la campaña presidencial de Clinton ayudó a financiar una investigación política sobre Trump que produjo un expediente de acusaciones sobre sus nexos con Rusia. También señaló la venta de uranio, las decenas de miles de mensajes de correo electrónico que Clinton luego borró de un servidor privado cuando era secretaria de Estado, y la decisión del entonces director del FBI, James Comey, de no presentar cargos penales contra Clinton por un posible mal uso de información confidencial.

“En su lugar ven la falsa ‘colusión’ Trump/Rusia, que no existe. Los demócratas utilizan esta terrible (y perjudicial para el país) cacería de brujas para políticas maléficas, pero los republicanos están respondiendo como nunca antes”, escribió Trump en una serie de tuits. “Hay tanta CULPA entre los demócratas/Clinton, y ahora los hechos están saliendo. ¡HAGAN ALGO!”