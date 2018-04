Si solicitas visa debes abrir tus redes sociales

Iniciativa busca reforzar medidas de seguridad e incluye las contraseñas que emplearon en últimos cinco años.

Para viajar a cualquier punto de Estados Unidos desde el extranjero, los solicitantes de visas tendrán un nuevo requisito dentro de 60 días, la de proporcionar los datos de sus redes sociales desde cinco años atrás, entre ellos el “usuario” o contraseña utilizados. Foto: AP

Víctor Caycho

Washington Hispanic

Dentro de 60 días a partir de la fecha, los solicitantes de visa para viajar desde cualquier parte del mundo a Estados Unidos deberán entregar su información sobre sus redes sociales utilizadas a lo largo de los últimos cinco años, incluyendo los nombres de usuario que emplearon en ese lapso.

La propuesta del Departamento de Estado fue publicada el viernes 30 de marzo, la cual comprendería a más de 14 millones 700 mil personas que solicitan anualmente visas de no inmigrantes, como turistas o para hacer negocios.

“Mantener fuertes estándares de revisión para los solicitantes de visa es una práctica dinámica que debe adaptarse a las amenazas emergentes”, consideró el Departamento de Estado a través de una declaración.

“Ya pedimos información de contacto limitada, historial de viajes, información de familiares y direcciones previas de todos los solicitantes”, explicó en el comunicado. Señaló que “recolectar esta información adicional de los solicitantes de visas reforzará nuestro proceso para investigar a esos solicitantes y confirmar su identidad”.

Además de los datos sobre sus redes sociales, a los solicitantes de visa se les pedirá:

• Los números de pasaporte previos;

• Números telefónicos y correos electrónicos;

• Registros de viajes internacionales;

• Si han sido deportados o expulsados o violaron la ley migratoria en el pasado, y

• Si sus familiares han estado involucrados en actividades terroristas.

Fuentes de inmigración señalaron que cada año millones de personas completan la solicitud de visa de no inmigrante en línea, conocida como la DS-160.

La aplicación de la nueva iniciativa ya había sido adelantada el año pasado por el entonces director del Departamento de Seguridad Interior, John F. Kelly, actual jefe de gabinete del presidente Donald Trump.

En esa oportunidad, Kelly manifestó a miembros del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja que su dependencia estaba considerando un cambio a la política de aduanas que se aplica a los extranjeros.

“Queremos tener acceso a sus redes sociales, a sus contraseñas. ¿Qué hacen en ellas, qué dicen?”, dijo el funcionario al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

“Si no quieren cooperar, entonces no entran”, respondió Kelly de manera terminante.

Estos nuevos requerimientos del Departamento de Estado no entrarán en vigor de inmediato. La propuesta estableció un periodo de sesenta días para recibir comentarios de la ciudadanía, el cual termina el 29 de mayo.

Los únicos que se verán exceptuados de este requisito serán los ciudadanos de casi cuarenta países a los que se les permite viajar a Estados Unidos sin visa. Se incluye a naciones aliadas como Australia, el Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Japón y Corea del Sur.

Además, los visitantes con visas diplomáticas y de funcionarios estarán exentos en su mayor parte.

LAS REDES INCLUÍDAS

• La propuesta del Departamento de Estado cubre veinte plataformas de redes sociales.

• La mayoría de ellas tienen su sede en Estados Unidos: Facebook, Flickr, Google+, Instagram, LinkedIn, Myspace, Pinterest, Reddit, Tumblr, Twitter, Vine y YouTube.

• Sin embargo, varias son extranjeras: los sitios chinos Douban, QQ, Sina Weibo, Tencent Weibo y Youku; la red social rusa VK; Twoo, que se creó en Bélgica, y Ask.fm, una plataforma de preguntas y respuestas con sede en Letonia.

Fuente: The New York Times