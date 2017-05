E

l secretario de Justicia Jeff Sessions no reveló contactos con dignatarios extranjeros, incluido el embajador ruso, en el formulario para aprobación de credenciales de seguridad que presentó el año pasado como senador federal, reconoció el Departamento de Justicia el miércoles.

La agencia dijo que el personal de Sessions se basó en los lineamientos del investigador del FBI responsable de la revisión de antecedentes, quien le aconsejó que los encuentros con dignatarios extranjeros “relacionados con actividades del Senado” no tenían que ser reportados en el formulario.

La noticia se da justo dos meses después de que Sessions se recusó de la investigación que realiza el Departamento de Justicia a los posibles nexos entre Rusia y la campaña de Trump, después de que se evidenciara que había tenido dos encuentros no revelados con el embajador ruso el año pasado. Durante su audiencia de confirmación, Sessions dijo que no había tenido ningún tipo de comunicación “con los rusos”.

Por medio de un comunicado, el portavoz del Departamento de Justicia Ian Prior dijo que Sessions se reunió con cientos, sino es que miles, de dignatarios extranjeros durante su periodo en el Senado. Prior indicó que el personal de Sessions consultó con el FBI y otras fuentes con conocimiento del proceso, y se les dijo que no enlistaran sus encuentros relacionados a sus funciones en el Senado. CNN fue el primero en reportar las omisiones.

Además, el miércoles, el FBI dijo a una comisión de la cámara baja que no cumplirá con un plazo fijado para el miércoles para entregar los memos escritos por el exdirector James Comey, en el que se detallan las discusiones que tuvo con el presidente Donald Trump. Según reportes, uno de los documentos relata que Trump presionó a Comey para que pusiera fin a la pesquisa en torno al ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, y sus vínculos en el extranjero.

Los legisladores que realizan su propia investigación siguen presionando a Flynn para que coopere y plantearon la posibilidad de citatorios adicionales, mientras que Carter Page, ex asesor de política exterior durante la campaña de Trump, dijo a The Associated Press que testificará el próximo mes ante la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes.

En tanto, el diario The New York Times reportó que los servicios de inteligencia de Estados Unidos obtuvieron información durante las elecciones presidenciales de 2016 que revelaban que altos funcionarios rusos discutían la manera de influenciar a Trump por medio de sus asesores de campaña.

Con base en declaraciones de tres funcionarios o exfuncionarios estadounidenses, el diario dijo que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos recabaron el verano pasado información que revela que los rusos se enfocaron en el jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y en Michael Flynn, ex director de inteligencia militar de Estados Unidos, quien se desempeñó como uno de los principales asesores de campaña de Trump. Los funcionarios rusos pensaron que podían utilizar a Manafort y Flynn para influir en la postura de Trump hacia Rusia.

El Times indicó que algunos de los funcionarios se jactaron de sus vínculos con Flynn. Otros pensaron que podían utilizar a su favor la asociación de Manafort con el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, quien estuvo al frente de un partido político pro ruso.