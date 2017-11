Senador Franken responde a acusaciones de abuso sexual

E

l senador estadounidense Al Franken aseguró que no recuerda si tocó inapropiadamente a mujeres mientras se tomaba fotos con ellas en actos de campaña. Los comentarios del demócrata de Minnesota en una entrevista emitida el lunes por CBS fueron el indicio más reciente de que no tiene planes de renunciar en medio de acusaciones de mala conducta sexual.

Una mujer alega que Franken la besó por la fuerza en una gira de la organización USO, la cual brinda espectáculos para los miembros de las fuerzas armadas, y tomó una foto sexualmente sugestiva mientras ella dormía. Otras tres mujeres alegan que el legislador las agarró de las nalgas mientras posaba para unas fotos con ellas durante los actos de campaña de él en 2007, 2008 y 2010.

“Me tomé miles y miles de imágenes, a veces en situaciones caóticas y llenas de gente”, dijo Franken. “No puedo decir que no he hecho eso. “Lo siento mucho si estas mujeres experimentaron eso”.

Franken añadió de que tendrá que ser “mucho más sensible y mucho más cuidadoso” cuando se tome una foto y cuando conoce a alguien: “Voy a asegurarme de que esto no vuelva a suceder”, agregó.

Las entrevistas del fin de semana con medios de Minnesota fueron las primeras concedidas desde que le llovieron acusaciones de mala conducta sexual contra políticos y celebridades.

En Alabama, el candidato republicano al Senado Roy Moore es acusado de tener conductas sexuales con adolescentes durante la década de 1970. En Michigan, el legislador John Conyers renunció como líder demócrata en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en medio de una investigación del Congreso sobre las alegaciones de acoso sexual. Ambos hombres niegan las acusaciones.

Franken dijo al Star Tribune de Minneapolis que no se acuerda de fotos específicas, pero dijo que andar manoseando “no es algo que intencionalmente haría”.

Cuando se le preguntó si cree que otras mujeres harán acusaciones similares, Franken dijo que “si hace dos semanas alguien me hubiera preguntado si le he faltado el respeto a una mujer, habría dicho que no. Así que esto sólo me ha tomado por sorpresa… espero que no”.

La primera mujer que lo acusó de abuso fue la presentadora de noticias de radio de Los Ángeles, Leeann Tweeden. A principios de este mes Tweeden difundió una foto donde el entonces comediante estaba sonriendo mientras ponía sus manos sobre los senos de ella, mientras Tweeden dormía en un avión militar durante una gira de la USO en 2006.

Franken dijo a Minnesota Public Radio el domingo que la foto era “inexcusable.” Se negó a explicar más a fondo.

Tweeden dijo Franken también la besó por la fuerza mientras ensayaba para una actuación de USO. El senador ha dicho que tiene un recuerdo diferente del ensayo.

Franken enfrenta a una investigación de ética del Senado.