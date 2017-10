Prototipos de muro fronterizo listos para pruebas

E

l gobierno de Estados Unidos anunció el jueves que los prototipos para el muro propuesto por el presidente Donald Trump en la frontera con México han sido completados y serán objeto de pruebas para examinar su estructura.

Dichas pruebas serán realizadas por trabajadores que utilizarán mazos, sopletes, picos y herramientas eléctricas.

Las pruebas durarán hasta dos meses y posteriormente los funcionarios concluirán qué elementos de los numerosos diseños deben de utilizarse para construir un muro efectivo, de acuerdo con Ronald Vitiello, subcomisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Eso podría provocar a que haya varios o ningún ganador.

Los resultados de las pruebas dictarán el futuro de la construcción del muro, la cual todavía no ha sido financiada por el Congreso. Cabe destacar que dichas pruebas comenzarán hasta dentro de un mes debido a que algunos prototipos de concreto necesitan terminar de fraguar.

Vitiello comentó a los medios de comunicación que durante el periodo de pruebas de 30 a 60 días se tratará de responder a cuestiones básicas como: “¿Puede que alguien lo trepe? ¿Resiste el uso de herramientas de corte?”.

¿POR QUÉ SE ESTÁN CONSTRUYENDO PROTOTIPOS?

La decisión de construir los prototipos del muro se originó debido a que actualmente Estados Unidos tiene una valla de una sola capa que cubre 1.052 kilómetros (654 millas) de la frontera de Estados Unidos con México, además de una cerca con doble capa que cubre 82 kilómetros (51 millas).

El gobierno eligió hace unos meses a seis compañías para construir los prototipos del muro que guiarán la futura construcción de éste. Los prototipos están separados por unos 9,1 metros (30 pies) unos de otros, y se ubican a unos cuantos pasos de una valla de acero que separa a San Diego de Tijuana, México.

A los contratistas se les otorgó entre 300.000 a 500.000 dólares para realizar cada prototipo y tuvieron un mes para hacerlo. Algunos obtuvieron la licitación para los prototipos de concreto, otros para los de otros materiales y unos pocos para ambos.

Aquellos a los que se le otorgó la licitación para prototipos de concreto y de otros materiales fueron W.G. Yates & Sons Construction Co. de Mississippi, y Caddell Construction Co. de Alabama.

Por su parte, Texas Sterling Construction Co. y Fisher Sand & Gravel Co. de Arizona, hicieron prototipos de concreto.

ELTA North America Inc., que forma parte de Israel Aerospace Industries, y KWR Construction Inc. de Sierra Vista, Arizona, estuvieron encargados de los de otros materiales.

¿CÓMO SE VEN LOS PROTOTIPOS?

Cada prototipo tiene una altura máxima permitida de 9,1 metros (30 pies), la cual es significativamente más alta que las vallas existentes. Vitiello dijo que la altura fue lo que más le llamó la atención durante su visita el jueves.

Los prototipos de concreto son sólidos, lo que evita que los agentes puedan ver a través de ellos hacia el otro lado.

Otros están hechos de postes gruesos de metal. Algunos tienen en la parte de arriba tubos redondos, que son menos vulnerables a los ganchos de agarre en comparación con los bordes afilados.

Un requisito para los muros es que tienen que ser “agradables a la vista” para el lado estadounidense. El muro de metal sólido de la compañía ELTA tiene seis cuadros azul claro con borde blanco en el tercio inferior, con vigas azul oscuro y placas de metal en la parte superior.

El de Texas Sterling tiene una superficie gris con estampados de ladrillos de diferentes tamaños, como los que tienen las viviendas de lujo en sus caminos de entrada o en las aceras. En la parte de arriba hay una placa de acero con puntas de metal, que asemejan una planta de agave.

¿QUÉ SIGUE?

Trump pidió al Congreso 1.600 millones de dólares para los primeros gastos del muro, que incluyen reemplazar las vallas ubicadas en 22,4 kilómetros en la frontera de San Diego y construir 96 kilómetros de muro en el Valle del Río Grande en Texas, el cual es el corredor más concurrido para cruces ilegales.

No está claro hasta qué punto Trump influirá en la selección, y Vitiello dijo que no sabe si el presidente realizará una visita al sitio. El mandatario ha expresado su interés en incluir paneles solares, los cuales no formaron parte de ninguno de los prototipos.

Por otro lado, el fiscal estatal de California Xavier Becerra ha interpuesto tres demandas para bloquear la construcción del muro, bajo el argumento de que el gobierno abusó de su autoridad al dispensar revisiones ambientales, entre otras leyes.

Una audiencia sobre la petición del gobierno de desestimar las demandas está programada para el 9 de febrero ante el juez de distrito Gonzalo Curiel, quien ha sido objeto constante de críticas de Trump por el manejo de las demandas contra la Universidad Trump.